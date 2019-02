Manchester United privé de Lingard et Martial «deux ou trois semaines»

Les ailiers de Manchester United Anthony Martial et Jesse Lingard vont être absents «deux à trois semaines» en raison de blessures musculaires et sont donc incertains pour le huitième de finale retour de Ligue des champions contre le PSG.

Les deux attaquants seront absents pour l’affiche des huitièmes de finale de la Coupe d’Angleterre, lundi soir contre Chelsea, a annoncé Ole Gunnar Solskjaer vendredi.

Martial et Lingard s’étaient blessés, respectivement aux adducteurs et aux ischio-jambiers, lors de la défaite à Old Trafford contre le PSG mardi en 1/8e de finale de la Ligue des champions (0-2).

Le duel de lundi sera la répétition de la finale de la saison dernière. Chelsea s’était imposé 1-0, grâce à un penalty converti par Eden Hazard. Le dimanche 24 février, ManU jouera accueillera le leader de la Premier League le FC Liverpool.