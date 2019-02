VIDEO | Un nouvel épisode des «Petits meurtres d’Agatha Christie» tourné à Tournai

Pour la seconde fois en moins de deux ans, le tournage d’un épisode de la série «Les petits meurtres d’Agatha Christies» aura lieu à Tournai. L’équipe sera sur place durant trois jours.

«La société Escazal Films est actuellement en préparation de trois nouveaux épisodes de la collection «les petits meurtres d’Agatha Christie» réalisés pour France 2. Pour un de ces épisodes, quelques séquences seront à nouveau réalisées à Tournai, dans la rue des Chapeliers le mercredi 27 février prochain. Il s’agira de séquences d’entrées et de sorties d’un studio de photographie dans les années 60. Des scènes intérieures et extérieures seront tournées», peut-on lire sur la page Facebook de la ville de Tournai.

En mai 2017, en effet, acteurs et techniciens de la série française avaient pris possession de plusieurs quartiers de la Cité des Cinq clochers: la rue des Carmes, la Grand-Place et la place Nédonchel.

«Comme la série se déroule à la fin des années 50 et au début des années 60, dans le nord de la France, nous recherchons des lieux qui sont restés assez authentiques, nous expliquait alors Laurent Chiomento, directeur de production. À Tournai, il reste ces rues d’époque avec des pavés, ces vieilles habitations et, surtout l’absence d’éléments trop modernes comme peuvent l’être les enseignes ou les marquages au sol.»

Le tournage de mai 2017 avait débouché sur la diffusion de l’épisode «Crime et haute couture» qui fut suivi par de très nombreux Tournaisien, le vendredi 15 septembre 2017, sur le petit écran.

Pour le prochain tournage, l’équipe travaillera durant trois jours dans la rue des Chapeliers: le mardi 26, pour la préparation du décor, le lendemain, mercredi, de 8 h 30 à 17h, pour la préparation technique, et de 17h à 22h, pour le tournage proprement dit. La journée du jeudi 28 sera consacrée à la remise en état du décor. Notez que les lampadaires dans la rue des Chapeliers seront éteints de 15 h à minuit, le 27 février. La Ville de Tournai mettra des locaux à disposition de l’équipe de tournage durant son passage. Et si vous passez dans le coin ce jour là, n’oubliez pas de respecter la consigne: «silence, on tourne…».