Le centre de distribution le plus écologique de bpost a été inauguré à Ghlin

Le premier centre de distribution écologique de bpost a été inauguré vendredi à Ghlin, dans l’entité de Mons. Le bâtiment est équipé de panneaux solaires et isolé de façon optimale. La flotte utilisée pour la distribution des lettres et paquets à Mons se compose, entre autres, de véhicules totalement électriques.

Le centre de Ghlin est le plus écologique de Belgique grâce à une série d’innovations qui lui permettent d’obtenir des performances énergétiques fortement améliorées: le bâtiment du centre bénéficie d’une isolation optimale et de 60 panneaux solaires. Ces équipements ont fait baisser la consommation d’électricité de 18% et celle de gaz de 55% par rapport à la moyenne des autres centres de distribution, ont indiqué les instances de bpost.

Globalement, l’entreprise a pour objectif de réduire d’au moins 20% les émissions de CO2 provenant de ses activités à l’horizon 2030. Bpost convertira à ce terme 50% de sa flotte de véhicules au diesel en alternative électrique. Dans cette optique, vingt nouvelles camionnettes électriques ont d’ores et déjà été mises en service au centre de Ghlin pour la distribution des paquets et des lettres. Bpost a annoncé que 600 nouvelles camionnettes électriques circuleront dans toute la Belgique d’ici 2022 et 3.400 d’ici 2030.

L’entreprise entend encore élargir son parc automobile électrique, le plus grand de Belgique, avec le nouveau «Colibus», un véhicule 100% électrique annoncé plus sûr et plus ergonomique par les instances de bpost. Ce Colibus, qui présente une capacité de plus de 100 paquets, remplacera les camionnettes diesel de taille moyenne dans les zones urbaines. Bpost est le premier opérateur postal d’Europe à recourir au Colibus. Outre le Colibus et les camionnettes électriques, bpost possède 2.652 vélos électriques et 324 trois-roues électriques.

Depuis 2007, bpost a réduit ses émissions de CO2 de près de 40%. Pour la sixième année consécutive, l’IPC, le réseau international d’opérateurs postaux, a décerné à bpost le titre d’«opérateur postal le plus vert au monde».