Mouscron : deux à trois semaines de plus sans Mohamed

Blessé depuis le premier match de l'année, le capitaine hurlu avait repris l'entraînement avant de rechuter.

Pour le quatrième match de rang, l'Excel ne pourra pas compter sur les services de Dimitri Mohamed pour la réception du Cercle de Bruges, dimanche soir. Et l'absence du capitaine hurlu risque de durer ... "Mohamed est encore out", a dit, avec dépit, Bernd Storck, ce vendredi, lors de son point presse hebdomadaire d'avant-match. "Il avait repris l'entraînement tout à fait normalement sans rien sentir, puis sur un mouvement particulier, son problème a ressurgi. Je crains qu'il soit du coup encore absent pour une durée de deux à trois semaines. C'est embêtant car c'est un bon joueur."

Le médian français de 29 ans s'était blessé, le 20 janvier, dans la foulée du premier match de l'année contre Ostende. Après avoir disputé les nonante minutes en avalant de nombreux kilomètres comme à son habitude, il avait été appelé au contrôle antidopage. Il a alors été pris d'un genre de crampe aux ischios qui a débouché sur cette blessure récalcitrante.

Voir Mohamed rechuter cette semaine est particulièrement contraignant pour Bernd Storck et Mouscron alors que le retour du capitaine aurait été une excellente chose pour compenser les absences de Bakic, suspendu, et de Van Durmen, victime d'une fracture de l'orteil. "Il ne me reste que le jeune Billal Chibani comme solution", a avancé l'entraîneur allemand, en oubliant (volontairement?) de citer Amallah qui a déjà prouvé aussi qu'il pouvait prendre ce rôle axial. "Je vais essayer de trouver les meilleures solutions avec les joueurs qui sont à ma disposition."

Face au Cercle de Bruges, Mouscron tentera de rester sur son incroyable nuage et d'aligner une cinquième victoire de rang. Au rayon des bonnes nouvelles, on notera le retour parmi le groupe de Fabrice Olinga. Blessé au genou depuis le dernier match de 2018 à l'Antwerp, le Camerounais devrait pouvoir entrer en ligne de compte dimanche soir.