VIDÉO | Gilets jaunes: Christophe Chalençon menace Emmanuel Macron: «On est à la limite de la guerre civile»

Le gilet jaune du Vaucluse, Christophe Chalençon, a tenu des propos incendiaires envers le président de la République. «On a des paramilitaires qui sont prêts à intervenir» avait-il déclaré dans une vidéo prise à son insu par une télévision italienne.

Le phénomène des gilets jaunes en France n’est pas prêt de s’essouffler. Un des piliers des gilets jaunes dans le Vaucluse en France, Christophe Chalençon, a tenu un discours musclé et sulfureux envers Emmanuel Macron. Et une chose est sûre: il n’a pas sa langue dans sa poche.

Alors qu’il tenait des propos envers Emmanuel Macron, le gilet jaune du Vaucluse a été enregistré à son insu par une équipe de télévision italienne. «S’ils me mettent une balle dans la tête, Macron, il passe à la guillotine», avait alors annoncé le gilet jaune. S’il touche quelqu’un, on a des paramilitaires qui sont prêts à intervenir parce qu’ils veulent aussi faire tomber le pouvoir. Aujourd’hui, tout le monde est calme mais on est à la limite de la guerre civile.»

Des propos qui ont fait réagir le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, sur Twitter.

Ainsi donc un des leaders des Gilets Jaunes nous annonce un coup d'Etat militaire...

C'est une comedie à l'italienne ou juste un nouveau délire personnel? https://t.co/6qnVpCMkZN — Christophe Castaner (@CCastaner) 14 février 2019

Des propos assumés

Une fois la vidéo publiée sur les réseaux sociaux, elle a clairement fait le buzz. Si la vidéo ne montre pas le visage de Christophe Chalençon, ce dernier a affirmé au micro de France qu’il était bien l’auteur de ses paroles. Mais il est moins percutant et tient à relativiser ses propos.

«C’est bien moi qui est interrogé, mais mes propos sont dévoyés, on va dire. Je ne fais pas partie de groupes paramilitaires, j’appelle simplement le gouvernement à se poser les bonnes questions […].

Le Français tient néanmoins à préciser qu’il désire avant tout une solution politique. «Mais bien sûr que je me rends compte, mais vous auriez dû continuer la vidéo, parce qu’ensuite j’appelle à une solution politique, il faut repasser devant les urnes, tout simplement».