Radicalisée, elle cherchait à rejoindre les rangs de l’Etat islamique

Le parquet fédéral a requis vendredi devant le tribunal correctionnel de Liège une peine de quatre ans de prison contre Anissa C., une Liégeoise de 25 ans radicalisée et poursuivie dans le cadre de faits de terrorisme.

Une peine de deux ans de prison a également été requise contre une de ses amies, qui lui avait prêté assistance dans ses tentatives de rejoindre la Syrie.

Anissa C. s’était radicalisée en 2016. Selon les informations de la police, elle cherchait à rejoindre les rangs du groupe terroriste État islamique et projetait de commettre un attentat à l’arme blanche.

Arrêtée une première fois puis remise en liberté, elle n’avait pas respecté ses conditions de libération et avait tenté à quatre reprises de rejoindre la Syrie en avril et mai 2018. La Liégeoise avait ainsi prêté allégeance à Abou Bakr al-Baghdadi et rédigé un testament. La jeune femme avait notamment promis de faire couler le sang de mécréants en perpétrant un attentat de masse.

Le parquet fédéral a requis à son encontre une peine de quatre ans de prison ferme. Devant le tribunal, Anissa C. s’est dite affectée par son régime d’isolement carcéral et n’a pas souhaité s’expliquer sur certains faits. Ses avocats ont sollicité une peine avec sursis partiel.

Une peine de deux ans de prison ferme a par ailleurs été requise à l’encontre d’une Liégeoise de 31 ans, ancienne amie d’Anissa C. qui l’avait aidée dans ses tentatives de rejoindre la Syrie. Cette employée du SPF Finances, suspectée d’appartenir à la filière djihadiste liégeoise, avait notamment consulté illégalement les bases de données de son employeur pour renseigner certains de ses contacts proches des milieux terroristes. Son avocat a sollicité la suspension du prononcé.

Le jugement sera prononcé le 15 mars.