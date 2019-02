Mehdi Nemmouche avait appelé sa famille pour dire qu’il était en Syrie

«En 2013, il a appelé et a dit qu’il était en Syrie»: c’est la déclaration de l’une des tantes de Mehdi Nemmouche, lue devant la cour d’assises de Bruxelles dans le cadre du procès sur l’attentat au Musée juif de Belgique.

«En 2013, il a appelé et a dit qu’il était en Syrie. Nous savions ce qu’il était parti faire là-bas. Nous étions paniqués», avait déclaré à la police l’une des tantes de Mehdi Nemmouche, dont la déclaration a été lue devant la cour d’assises ce vendredi matin.

«Dès sa naissance, Mehdi a été placé. Tout au long de son enfance, nous ne l’avions jamais vu. La première fois qu’on a eu de ses nouvelles, il avait 9 ans. Il ne voulait pas entendre parler de ma sœur, sa mère biologique, mais il considérait ma mère comme sa mère», avait déclaré l’une des tantes de Mehdi Nemmouche.

«C’était un enfant très perturbé. Il avait été rejeté par sa mère et n’avait pas de père. Il a été plus stable lorsqu’il a été confié à ma mère. À ce moment-là, j’avais des contacts réguliers avec lui. Puis en 2006, il a été condamné et à sa sortie de prison, il a disparu de la circulation. J’ai appelé à la prison mais il ne voulait pas de contacts, il ne voulait pas donner de nouvelles», avait-elle dit.

«Puis, en décembre 2012, il est apparu sur le seuil de la porte de ma mère. Il avait changé dans son attitude. Il portait une barbe et faisait ses prières. Puis il a de nouveau disparu. En 2013, il a appelé l’une de mes sœurs et a dit qu’il était en Syrie. Nous savions ce qu’il était parti faire en Syrie. Nous étions paniqués», avait confié la tante de l’accusé.

«En 2014, il est réapparu une fois encore mais il n’a jamais voulu parler de la Syrie. Il a dormi quelques nuits chez ma mère puis il a de nouveau disparu et nous avons appris peu après qu’il était suspecté de l’attentat à Bruxelles de mai 2014», avait-elle déclaré.

Un oncle de Mehdi Nemmouche avait également été entendu par la police. Vu son absence vendredi devant la cour d’assises de Bruxelles, comme ses sœurs et sa maman, la cour a lu sa déclaration.

«Il me semble ne pas avoir connu Mehdi enfant. Puis ma mère l’a élevé un peu. Je le voyais donc quand j’étais en visite dans la famille où il venait de plus en plus souvent. J’ai alors un peu joué le rôle de grand frère. J’arrivais à le canaliser», avait déclaré l’oncle de l’accusé.

«Lorsqu’il est revenu après sa condamnation, on sentait qu’il avait fait de la prison. Il portait une djellaba. Puis il a disparu et j’ai trouvé cela bizarre. Ma mère avait des soupçons [qu’il se soit rendu en Syrie] et moi aussi. On y a forcément pensé avec tous ces jeunes qui se sont fait embrigader», avait-il encore dit.