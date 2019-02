Attentat au Musée juif de Belgique : «De tels agissements de sang-froid ressemblent tellement peu à Mehdi» déclare la mère d’accueil de Mehdi Nemmouche

La phase de l’instruction d’audience se clôture ce vendredi devant la cour d’assises de Bruxelles, avec l’audition des derniers témoins.

La mère d’accueil de Mehdi Nemmouche a été abasourdie lorsqu’elle a appris les faits qui lui étaient reprochés.

«Je n’y croyais pas, à la limite un vol, mais pas un attentat (...) Cela lui ressemble tellement peu, des agissements de sang-froid comme ça», avait-elle dit aux enquêteurs peu après l’arrestation de l’accusé.

Les parents d’accueil de Mehdi Nemmouche ne se sont pas présentés vendredi au procès de la tuerie au Musée juif de Belgique. Leurs déclarations aux enquêteurs ont donc été lues devant la cour d’assises.

L’accusé est arrivé chez eux à l’âge de trois mois, sa mère, âgée de 27 ans à l’époque, n’ayant pas la maturité suffisante pour s’en occuper. Au début, elle venait encore tous les deux ou trois mois, puis les visites se sont espacées, avait rapporté la mère d’accueil.

La mère de Mehdi Nemmouche l’a cependant repris à un an, avant de le ramener neuf mois plus tard. Il était alors dans un état déplorable, effrayé, il hurlait tout le temps et refusait qu’on le touche.

Mehdi Nemmouche était «comme l’un de mes enfants», avait témoigné de son côté le père d’accueil. «Il était considéré comme le chouchou de la famille.»

«Il était révolté contre sa famille et lui-même»

A partir de ses dix ans, il est allé passer un week-end par mois chez ses grands-parents. «Il était réticent. Il est revenu un jour en pleurant après avoir été circoncis. Il était révolté contre sa famille et lui-même, il se sentait perdu et se cognait lui-même après que l’assistante sociale lui a interdit de nous appeler ‘papa et maman’«, avait expliqué la mère d’accueil.

La famille biologique de Mehdi Nemmouche conteste cette version. «Selon sa tante, il était maltraité dans sa famille d’accueil. Et selon sa grand-mère, il était content de venir et pleurait en partant de chez elle», a souligné Me Laquay, conseil de l’accusé.

A partir du lycée, Mehdi Nemmouche n’a «plus reconnu aucune autorité» et a été placé en orphelinat après plusieurs faits. «Il était rusé et commettait des vols en tous genres (...) Après son incarcération pour avoir braqué des personnes âgées avec un pistolet à bille, nous n’avons pas pu le récupérer et il est allé chez ses grands-parents», avait indiqué le témoin, précisant qu’elle ne l’avait jamais entendu parler de religion.

Le couple de parents adoptifs a pour la dernière fois vu l’accusé lorsqu’il leur a rendu visite alors qu’il avait 18 ans.

Le père d’accueil a conclu que Mehdi Nemmouche était «un gentil garçon» mais qu’il ne le «reconnait plus». «Il n’a plus rien à voir» avec l’enfant qu’il a connu.