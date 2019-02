Italie: un dangereux fugitif de la mafia ‘Ndrangheta arrêté, son trafic passait par la Belgique

L’arrestation est la preuve que «l’État est présent et n’est pas près d’abandonner» la lutte contre la mafia. «Nous ne nous arrêterons pas ici», a insisté Matteo Salvini. Reporters / Photoshot

Après avoir passé plus d’un an en cavale, le dangereux Francesco Strangio, de la mafia ‘Ndrangheta, a été interpellé.

Francesco Strangio, un dangereux fugitif de la mafia ‘Ndrangheta, a été arrêté après avoir passé plus d’un an en cavale, a indiqué ce vendredi le ministre de l’Intérieur Matteo Salvini. La Belgique et le port d’Anvers faisaient partie des lieux utilisés par l’individu dans le cadre de son trafic.

Francesco Strangio, qui devait purger une peine de 14 ans de prison pour trafic de drogue, a été appréhendé jeudi soir en province de Cosence (Calabre). Il organisait un trafic de cocaïne depuis l’Amérique du Sud. Il employait des «centres logistiques» pour ses affaires dans toute l’Italie mais aussi en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne. La drogue était acheminée sur des navires marchands vers plusieurs ports européens dont Anvers et Hambourg.

L’arrestation est la preuve que «l’État est présent et n’est pas près d’abandonner» la lutte contre la mafia. «Nous ne nous arrêterons pas ici», a insisté Matteo Salvini.

La ‘Ndrangheta est originaire de la région de Calabre, au sud de l’Italie. C’est l’organisation mafieuse la plus importante du pays et est considérée comme le leader dans le trafic de cocaïne en Europe.