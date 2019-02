Rapt d’enfant: condamnée en Algérie et acquittée en Belgique ?

Cette mère avait quitté l’Algérie en 2015 pour échapper à plusieurs décisions de justice qui lui avaient été défavorables. La justice algérienne l’avait condamnée à un an de prison.

Le tribunal correctionnel de Liège a décidé vendredi de rouvrir les débats dans le dossier d’une quadragénaire visétoise poursuivie après avoir commis un enlèvement d’enfant.

La prévenue s’était installée à Visé après avoir pris la fuite de l’Algérie en août 2015. Elle avait rencontré son mari dans ce pays et l’avait épousé en 2002. Mais un divorce avait été prononcé en 2004 et l’enfant avait été confié à la garde de sa mère. La prévenue avait ensuite décidé de quitter l’Algérie pour fuir la violence du père, auteur de faits de coups et de séquestration.

La justice algérienne avait alors retiré la garde de l’enfant à la mère, alors que le père ignorait encore vers quel pays son ex-épouse avait pris la fuite. Plusieurs décisions de justice avaient été rendues à Oran contre la mère, condamnée à un an de prison alors que le père avait médiatisé l’enlèvement de son enfant. Ces décisions, contraires à l’ordre public, n’avaient pas été exécutées en Belgique.

Le parquet estimait que la prévenue pouvait être acquittée si le tribunal reconnaît l’état de nécessité dans lequel se trouvait la mère de l’enfant. Avant de rendre sa décision définitive, le tribunal a cependant soulevé un problème relatif à sa compétence et a invité les différentes parties à s’expliquer sur cette question de procédure.

Les débats seront rouverts le 22 mars.