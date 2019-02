Un rond-point sur l’accidentogène pont de Cureghem

Le carrefour accidentogène de Cureghem, au-dessus du canbal à Anderlecht, va devenir un rond-point. Une phase test va en tout cas être lancée en avril.

Le carrefour accidentogène de Cureghem, au-dessus du canal à Anderlecht, va être revu. C’est ce qu’annonce Bruzz sur son site ce 15 février.

Le pont de Cureghem est un nœud routier complexe qui relie deux quartiers d’Anderlecht: celui de Cureghem d’une part, et le vieux Anderlecht avec la rue Wayez et ses rues commerçantes d’autre part. De nombreux axes y débouchent et la lecture du carrefour est très peu lisible. Cette confusion a mené au décès d’un cycliste fin 2018, un policier qui revenait de son travail.

Plutôt que de multiples feux de signalisation, c’est donc un rond-point qui sera implanté dans le carrefour. Bruzz cite à la fois le cabinet du Ministre des Travaux publics Pascal Smet et l’échevine de la Mobilité anderlechtoise Susanne Mueller-Huebsch (Groen). Qui annonce une phase-test dès avril. «Les feux seront éteints et il y aura un rond-point. Des blocs de béton, des poteaux et de nouveaux marquages seront ajoutés pour réduire la vitesse et sécuriser le passage pour les cyclistes et piétons.