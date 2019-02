Harmignies: permis provisoire refusé pour l’ancienne cimenterie

Le Collège communal refuse d’octroyer le permis provisoire d’exploitation du broyeur de l’ancienne cimenterie d’Harmignies.

Hier, le Collège communal de la Ville de Mons a décidé de rejeter une demande de permis provisoire introduite par la S.A. Les Silos d’Harmignies, qui a racheté une partie du site, afin d’exploiter le broyeur de l’ancienne cimenterie d’Harmignies pour une durée de trois mois. L

Les membres du Collège rejoignent l’avis des riverains qui ont exprimé leurs craintes sur les nuisances de toutes natures que causerait la remise en marche du broyeur.

«Elles sont de trois ordres: le bruit, le charroi de camions engendré par l’activité et la pollution», précise l’Échevin de l’urbanisme Maxime Pourtois.

Pour le Collège le permis tel que présenté ne donne pas les garanties suffisantes sur l’absence de nuisances sonores, de risques environnementaux, de charroi intensif, sur la dépollution du site et la pérennité du projet. «Même si on était sur une activité hypercadrée, soit l’exploitation d’un broyeur uniquement pour du calcaire et du klinker, nous ne voulions pas prendre la responsabilité d’initier une activité partielle sans avoir une vision globale du projet.»

La crainte du Collège était d’enclencher un engrenage sans savoir où il déboucherait. «Nous ne voulions pas nous engager dans une première phase, qui aurait ouvert à une phase 2, puis une phase 3, sans avoir une visibilité globale du projet et de l’exploitation du site. Nous voulons un projet “safe” et cadré qui minimise les nuisances envers les riverains.»

L’exploitation du site s’est arrêtée en 2014, avec la fermeture de la carrière CBR. Aujourd’hui, le groupe suisse Omya exploite à nouveau une partie du site. Les Silos d’Harmignies, derrière laquelle on retrouve la famille Cabay et Jubile Invest, veulent relancer l’autre partie.