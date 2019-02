Europa League: le Club Bruges met fin à une série de 33 matches sans défaite de Salzbourg

Bien que mené au score, le FC Bruges s’est imposé face au FC Salzbourg, en 1/16es de finale aller de l’Europa League.

Mené à la marque à la suite d’un but de Zlatko Junuzovic (17e, 0-1), le Club Bruges s’est imposé 2-1 face au FC Salzbourg ce jeudi en 1/16es de finale aller de l’Europa League. Stefano Denswil (65e, 1-1) et Wesley (81e, 2-1) ont permis aux «Blauw & Zwart» de bénéficier d’un petit avantage pour le match retour à la Red Bull Arena de Salzbourg le 21 février à 18h55.

Par rapport au derby contre le Cercle (2-2), Ivan Leko a réintégré Dennis, qui était suspendu en championnat. Le Croate a aussi aligné Dion Cools, qui n’avait plus été titulaire depuis le 26 septembre et le match perdu en Coupe. Face au champion d’Autriche, qui a réussi le carton plein en poule (18 sur 18), les Brugeois ont affiché un certain enthousiasme. Ils ont joué haut emmenés par Ruud Vormer, qui n’a pas cadré son premier tir (1e). Les Blauw & Zwart couraient beaucoup mais les Salzbourgeois combinaient mieux. Lancé sur l’aile, Junuzovic a vu qu’Ethan Horvath était très avancé et l’a trompé d’un lob grâce aussi au fait que l’Américain a glissé (17e, 0-1).

Le goal du milieu autrichien n’a pas fait du bien à la confiance des Brugeois. Une tentative de Dennis a été facilement renvoyée par la défense (24e) et une reprise d’Hans Vanaken n’a pas inquiété Alexander Walcke (25e). Les supporters brugeois ont attendu la première étincelle de leurs joueurs mais ils ont vu Horvath dévier un tir d’André Ramalho (37e).

À la reprise, Leko a effectué deux changements: Benoît Poulain et Krépin Diatta sont montés à la place de Sofyan Amrabat et de Cools (46e). Dès son entrée, Poulain a apporté l’élan offensif escompté mais sa reprise de la tête sur un coup de coin n’a pas fait mouche (47e). Les Brugeois étaient plus entreprenants et les Autrichiens ont multiplié les fautes notamment pour stopper Wesley (50e). Si le poteau a refusé qu’un tir de Dennis entre (62e), il a permis à Denswil d’égaliser de la tête sur un corner de Vormer (65e, 1-1).

C’est également de la tête que Wesley a inscrit son but sur un centre de Dennis dévié par un Autrichien (81e, 2-1). Le Brésilien a ainsi mis fin à une série de 33 matches sans défaite des champions d’Autriche.