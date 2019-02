Europa League: Chelsea, avec Hazard, et Naples, sans Mertens, s’imposent en déplacement

Chelsea et Naples n’ont pas manqué leur 1/16e de finale d’Europa League, en s’imposant respectivement à Malmo et au FC Zurich.

Chelsea s’est imposé à Malmo en 1/16e de finale aller de l’Europa League ce jeudi (1-2). Eden Hazard est monté à la 71e à la place de Willian alors que Ross Barkley (30e, 0-1) et Olivier Giroud (58e, 0-2) avaient permis aux Blues de prendre le large. Anders Christensen a réduit le retard des Suédois (79e, 1-2) en vue du match retour à Stamford Bridge le 21 février.

Naples s’est imposé au FC Zurich sans Dries Mertens, qui a été préservé par Carlo Ancelotti. Lorenzo Insigne a profité d’une erreur du gardien suisse Yanick Brecher pour pousser au fond un service d’Arkadius Milik (12e, 0-1). Bien placé à la limite du petit rectangle José Callejon a doublé l’avance pour les Napolitains (21e, 0-2). L’Espagnol a ensuite glissé le ballon à Piotr Zielinski (77e, 0-3). Benjamin Kololli a redonné un peu de suspense à la fin de la rencontre (83e, 1-3).

Dedrick Boyata et le Celtic auront du mal à se qualifier pour le prochain tour: ils se sont inclinés à domicile face au FC Séville (0-2). Ruben Sobrino et Denis Cheryshev ont fait la différence. L’Espagnol a passé le ballon au Russe sur le premier but (42e), qui lui a rendu la pareille sur le second (49e).