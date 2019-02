Le festival Bright Light Brussels illuminera la capitale pendant quatre jours

Du quartier Saint-Géry au quartier des quais, 14 installations lumineuses et animations illumineront la capitale, c’était le coup d’envoi du festival Bright Light Brussels.

Le Vismet, le Béguinage, les quartiers Dansaert et Saint-Géry ne sont que quelques-uns des lieux emblématiques de Bruxelles qui sont mis à l’honneur pendant le festival, grâce au travail d’artistes belges et internationaux. Ceux qui le souhaitent peuvent également découvrir ces lieux et les installations en compagnie d’un guide professionnel de l’organisation «Vizit».

Pour cette édition, une attention particulière a été portée à la sécurité du visiteur. Plusieurs rues du centre ont été rendues piétonnes pour l’occasion.

Avec ce festival, la Région bruxelloise donne également le coup d’envoi des fêtes du 30e anniversaire de la région. «L’installation «Njörd», sur l’historique Vismet, a été choisie pour célébrer cet anniversaire», a déclaré le ministre-président Rudi Vervoort.

La région bruxelloise a alloué 1 million d’euros à cette édition. «Si le festival connaît une augmentation gigantesque de sa fréquentation, nous devrons peut-être envisager une expansion», a de son côté déclaré le ministre bruxellois Pascal Smet.