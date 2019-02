Attentat au Musée juif de Belgique: la famille de Mehdi Nemmouche entendue

La phase de l’instruction d’audience se clôture ce vendredi devant la cour d’assises de Bruxelles, avec l’audition des derniers témoins.

La cour entendra les experts psychiatres et des témoins de moralité des accusés. Mais plusieurs de ces derniers ont déjà remis des certificats médicaux à la cour pour justifier leur absence ce vendredi. Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer sont accusés devant la cour d’assises de Bruxelles d’être auteur et co-auteur de l’attentat commis au Musée juif de Belgique le 24 mai 2014.

La cour entendra ce vendredi matin le docteur Jean-Paul Beine, expert psychiatre. Ce dernier fera rapport de l’entretien qu’il a eu avec Nacer Bendrer.

L’expert psychiatre qui avait été désigné pour examiner Mehdi Nemmouche, lui, ne sera pas présent. Les parties ont néanmoins renoncé à son audition, laquelle sera donc lue par la présidente. Et pour cause, le rapport de cet expert ne contient pratiquement aucune information, Mehdi Nemmouche ayant refusé de s’entretenir avec lui. Un rapport d’expertise réalisé en France lorsque Mehdi Nemmouche avait été arrêté pour d’autres faits en 2006 a cependant été joint au dossier.

La famille de Nemmouche

La cour doit également entendre vendredi plusieurs membres de la famille de Mehdi Nemmouche, notamment sa grand-mère maternelle, qu’il ne souhaitait pas voir comparaître à l’audience, mais aussi sa tante et sa famille d’accueil, chez qui il a vécu dès l’âge de trois mois et jusqu’à ses 16 ans.

Néanmoins, plusieurs d’entre eux ont déjà envoyé à la cour des certificats médicaux les déclarant inaptes à témoigner devant une cour d’assises.

La présidente bénéficie du pouvoir de délivrer des mandats d’amener pour faire venir les témoins, si les parties décident de ne pas renoncer à leurs témoignages. Mais si elles y renoncent - ce qui est le cas le plus probable pour ces derniers témoins - la présidente lira simplement les auditions de ceux-ci faites à la police, s’il en existe.

La cour d’assises clôturera ensuite la phase d’instruction d’audience, pour ouvrir celle des plaidoiries. Elle en communiquera le programme pour les jours à venir.

La partie civile a demandé à bénéficier de quatre jours de plaidoiries, soit de lundi à jeudi, et le parquet fédéral de requérir durant deux jours d’affilée, soit lundi et mardi suivants. La défense plaiderait alors les jeudi et vendredi, après une journée de pause le mercredi.