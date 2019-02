Des perturbations sur le rail à cause d'une caténaire endommagée près de Hal

(Belga) Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, a constaté une caténaire endommagée sur son réseau du côté de Hal, a signalé sa porte-parole vendredi matin. La caténaire nécessitera des réparations qui auront lieu en journée, et l'incident va avoir des répercussions sur la circulation des trains.

Ce sont les lignes 94 et 96 qui sont concernées, soit celle qui relie Hal à Tournai et celle qui va de la capitale jusqu'à Mons et Quévy. La capacité des voies est réduite entre Hal et Ruisbroek, seules deux voies sur 4 y étant disponibles vendredi matin, précise Infrabel. Un train d'heure de pointe a été supprimé. (Belga)