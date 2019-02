L’Avenir: la direction dégage une enveloppe supplémentaire, la rédaction dans l’expectative

Dans la dernière ligne droite du plan de restructuration qui touche notre groupe de presse, la direction des Éditions de l’Avenir a fait un geste envers les le personnel concerné. Après l’avoir arrêté durant la journée de jeudi, les journalistes reprennent le travail, au moins temporairement.

La direction des Éditions de l’Avenir a annoncé jeudi soir octroyer quelque 450.000 euros pour tenter d’obtenir davantage de départs volontaires. "Afin de limiter le nombre de licenciements non volontaires, la direction et les représentants syndicaux se sont entendus pour proposer une enveloppe financière supplémentaire estimée à 450.000 euros", a-t-elle indiqué jeudi soir.

Une réunion s’était tenue dans l'après-midi, sans les représentants des journalistes, pour faire le point sur le nombre de départs sur base volontaire. "Ces demandes de départs volontaires devaient être confirmées pour ce 14 février au plus tard et force est de constater que leur nombre est insuffisant par rapport à l'objectif de départ de 50 personnes (45 ETP)", affirme la direction. "Afin de limiter le nombre de licenciements non volontaires, la direction et les représentants syndicaux se sont entendus pour proposer une enveloppe financière supplémentaire, espérant ainsi augmenter le nombre de candidats au départ en RCC (Régime de chômage avec complément d'entreprise). Les personnes intéressées doivent se déclarer avant le vendredi 15 février à minuit."

Les personnes concernées n'ont donc qu'un peu plus de 24 heures pour se décider. En attendant de mieux cerner les contours de cette nouvelle proposition, la rédaction reprend le travail, à commencer par notre site web www.lavenir.net qui vous informe dès 7h ce vendredi.

"Une nouvelle réunion d'évaluation est prévue le lundi 18 février", précisent de leur côté les syndicats CNE et Setca.



Pour rappel, les différentes éditions de notre quotidien ne paraissent pas ce vendredi. La délégation de l'association des journalistes professionnels (AJP) et la société des rédacteurs (SDR) contestent un point de la convention signée en décembre dernier, qui prévoit l'éventualité de licenciements secs. Selon l'AJP et la SDR, cet élément n'avait pas été annoncé au personnel en assemblée générale. Elles estiment avoir été "trompées". L'AJP a aussi annoncé avoir communiqué jeudi après-midi une liste de quinze noms, volontaires à un départ en RCC, "à condition que soit respectée leur convention." En décembre, le personnel et la direction des Editions de l'Avenir s'étaient accordés sur le départ de 45 équivalents temps plein, sur une base volontaire, dont 31,74 au sein de la rédaction du média.