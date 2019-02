WTA Premier Doha - Elise Mertens, qui a battu Bertens à Doha: "J'ai réussi à jouer de manière libérée"

(Belga) Elise Mertens (WTA 21) était très satisfaite de s'être qualifiée, jeudi soir, pour la première fois de sa carrière pour les demi-finales du tournoi WTA Premier sur dur de Doha, au Qatar, doté de 916.131 dollars. La Limbourgeoise, 23 ans, a dominé 6-4, 6-3 la Néerlandaise Kiki Bertens (WTA 8), 27 ans, qui l'avait encore battue en tout début d'année à Brisbane. "J'ai disputé un très bon match", a-t-elle confié.

"Mon premier set a été d'un très bon niveau", a-t-elle expliqué à Belga après sa victoire. "Je savais que je devais tâcher de rester le plus près possible de ma ligne de fond et rentrer dans le terrain à la moindre occasion, car elle est très puissante. J'ai également très bien servi et réussi à jouer de manière assez libérée", a ajouté la n°1 belge, qui a frappé 12 coups gagnants et commis 19 fautes directes à 19, contre 40 pour Kiki Bertens. "C'est encourageant pour la suite." Elise Mertens a donc bien rebondi après un week-end décevant contre la France en Fed Cup à Liège, où elle avait perdu ses deux simples face à Alizé Cornet et Caroline Garcia pour précipiter la défaite de la Belgique. "La Fed Cup n'a pas été une réussite. Mais bon, cela fait partie du tennis. J'ai donné tout ce que j'avais et je ne peux rien me reprocher, mais si j'espérais évidemment une tout autre issue. Je me suis dès lors dit que ce tournoi à Doha était une nouvelle opportunité. J'ai remis mon ouvrage sur le métier et je suis contente de la manière dont les choses se sont passées jusqu'à présent." Elise Mertens affrontera ce vendredi pour une place en finale l'Allemande Angelique Kerber (WTA 6), 31 ans, lauréate à Wimbledon l'an dernier. (Belga)