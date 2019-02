Appel Hainaut - Me Mayence (avocat d'Edouard Donys): "Anne Cornu a menti deux fois devant la cour"

Condamné à une peine de trente ans de prison par le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, pour avoir commandité l'assassinat de Françoise Michaux, Edouard Donys conteste être le commanditaire de ce crime perpétré à la mi-octobre 2013. Pour son avocat, il n'a eu aucune intention de tuer cette dame âgée de 72 ans et il n'avait rien à y gagner. Il doit donc être acquitté de l'assassinat mais condamné pour, au moins, avoir détenu l'arme du crime.

Pendant plus d'une heure trente, Me Mayence a plaidé la cause de son plus vieux client, Edouard Donys, qu'il n'avait pas défendu en première instance. L'avocat était doublement agacé. D'une part, il déclare qu'Anne Cornu, la belle-fille de la victime, a menti deux fois durant son interrogatoire devant la cour. D'autre part, le tireur, Grégory Dumont n'est pas en appel et le ministère public s'est désisté de son appel. Le procès se déroule donc sans le tueur. "C'est l'exemple type pour démontrer que ce procès est tronqué par rapport à un procès aux assises".

L'avocat, comme les autres parties, dit que le jugement lui a laissé un gout amer. "Je dois être avocat de la défense et procureur à la fois car je dois prouver que c'est Anne Cornu qui est derrière tout ça".

Me Mayence constate que, dès son interpellation en janvier 2014, le tueur Grégory Dumont donne des informations alors inconnues des enquêteurs mais confirmées depuis par l'enquête: l'existence d'un compte en Suisse, la volonté d'Anne de tuer sa belle-mère pour un contrat de 25.000 euros, les 17.000 euros prêtés par Cornu à Donys, etc".

Pour l'avocat de Donys, il n'y a aucune place pour le doute. "Elle vient de confirmer ici que l'arme qu'elle a donnée à Donys est l'arme du crime". Me Mayence estime que son client n'avait rien à gagner dans cette histoire, "sauf des emmerdes". Donys fut le premier client de sa brillante carrière, "c'est un escroc mais pas le personnage central de cette affaire".

Le 12 octobre 2013, en soirée, le corps sans vie de Françoise Michaux était découvert dans sa maison à Roisin. Elle avait été tuée d'une balle dans la tête. Alors que l'enquête patinait, les policiers étaient informés, en décembre 2013, que le crime avait été commandité par Anne Cornu, laquelle souhaitait récupérer l'héritage de son père. Troisième épouse d'Yves Cornu, Françoise Michaux avait la mainmise sur ses biens et sa fortune.

Cette information a été confirmée, un mois plus tard, en indiquant que le tueur, "un gars qui vit du côté de Namur", circulait dans une Golf. Cette voiture a été retrouvée, le châssis était au nom d'Edouard Dony, connu de la justice et ex-compagnon d'Anne Cornu. En fouillant le véhicule, les policiers ont retrouvé la trace de Grégory Dumont, lequel avait déclaré à des proches qu'il avait tué une vieille dame "dans la région de Quiévrain" pour la belle-fille de la victime. Un ticket de train atteste qu'il a pris le train à Quiévrain pour Namur, le 11 octobre 2013 à 11h57.

Dumont, qui n'est pas en appel de la peine de 25 ans, est passé aux aveux. Il a fait du repérage avec Donys et a surveillé la victime durant deux jours, caché dans un cabanon. La victime, quant à elle, avait raconté à ses voisins qu'un homme rôdait autour de sa maison.

Donys prétend que son ex-compagne lui a demandé de trouver quelqu'un pour tuer Françoise Michaux et qu'elle lui a remis un pistolet de calibre 7.35. Le coups devait être fait par un certain Khalid qui a renoncé au dernier moment. Il prétend qu'il ne pensait pas que Dumont allait commettre les faits.

Jeudi, lors de l'audience en appel, toutes les parties ont chargé Anne Cornu, laquelle aurait commandité le crime pour une question d'héritage. Lors du premier procès, elle avait été acquittée.

Me Bouchat plaidera l'acquittement de sa cliente lors de l'audience du 28 février à 14h00.