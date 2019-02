Toutes les parties chargent la belle-fille dans l'assassinat de Françoise Michaux

Jeudi, lors du procès relatif à l'assassinat de Françoise Michaux (72 ans), commis à Roisin à la mi-octobre 2013, l'avocat général, les parties civiles et la défense d'Edouard Donys ont chargé la belle-fille de la victime, Anne Cornu, laquelle avait été acquittée par le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons. Pour les différentes parties qui se sont exprimées devant la quatrième chambre de la cour d'appel du Hainaut, c'est elle qui a commandité le crime pour une question d'héritage.

Anne Cornu est la fille d'Yves Cornu, lui-même fils d'un ancien maitre de forge qui a fait fortune dans la région de Marcinelle. Fils unique, Yves avait hérité des biens immobiliers de son père. N'ayant également lui-même qu'un seul enfant, il s'est marié en troisième noce avec Françoise Michaux. Selon les avocats des parties civiles (les frères de la victime), le couple était fusionnel au point que l'un a décidé de léguer ses biens à l'autre, et inversement en cas de décès.

Le 19 décembre 2011, Yves Cornu est décédé. Françoise Michaux, qui avait encore sa maman âgée de 99 ans, a hérité de la moitié des biens de son mari en pleine propriété et l'autre moitié en usufruit. Anne Cornu était donc nue propriétaire de la moitié des biens de son papa, soit la maison de Roisin, une villa en Espagne et un capital de 1,5 million d'euros dont 500.000 placés dans une banque suisse. Pour Me Fadeur, Anne Cornu craignait que ces valeurs disparaissent, ce qui l'a incité à commanditer le crime auprès de son ancien compagnon, Edouard Donys.

Le 12 octobre 2013, le corps sans vie de Françoise était découvert dans le manoir à Roisin, tuée d'une balle dans la tête. Le crime a probablement été commis la nuit du 10 au 11 octobre. Le 13 décembre, la police était informée qu'Anne Cornu aurait commandité le crime. Trois jours plus tard, les policiers avaient appris qu'un homme, vivant dans la région de Namur et circulant en Golf était le tueur. Ils ont retrouvé cette voiture dont les plaques étaient volées. Par contre, le châssis était au nom de Edouard Donys, défavorablement connu de la justice et ... ex-compagnon d'Anne Cornu. Le couple a vécu ensemble une dizaine d'années et a commis des vols en France. La rupture a eu lieu quand Anne a reçu une balle dans le ventre, tirée par un membre du gang des postiches. Il ressort de l'enquête que les anciens amants avaient repris contact en 2012.

Le 29 janvier 2014, Grégory Dumont était interpellé dans la région de Charleroi. Il a avoué être l'auteur du tir mortel. Un mois plus tard, Edouard Donys a déclaré que son ancienne compagne lui avait demandé de trouver quelqu'un pour tuer sa belle-mère. "Anne m'a donné une arme pour que je trouve quelqu'un afin de tuer sa belle-mère. C'est Khalid qui devait le faire mais il a abandonné. Je n'ai pas cru que Dumont allait aller jusqu'au bout. Il est revenu deux jours plus tard et m'a remis l'arme. J'ai gardé le chargeur et j'ai jeté le reste dans la Meuse", raconte Donys qui prétend avoir reçu 2.700 euros de Cornu et non 17.000 euros.

Anne Cornu prétend qu'elle lui a prêté cette somme pour financer des travaux dans le café de Donys. Elle avoue avoir remis l'arme du crime. "Il est venu stressé à la maison, racontant qu'il était menacé. Je lui ai donné cette arme pour se protéger. Si j'avais su à quoi elle allait servir ...", raconte Cornu.

Pour l'accusation, neuf éléments sont à charge d'Anne Cornu: les liens avec le tireur (Dumont) qu'elle a hébergé, l'arme utilisée, la somme de 17.000 euros qu'elle a "prêtée" à Edouard, son ADN retrouvé sur un mégot dans la cabane depuis laquelle Dumont épiait la victime, les particules de tirs retrouvés dans sa voiture, les lettres de menaces anonymes qu'elle a reçues, l'absence de réaction au moment de l'avis de recherche lancé contre Dumont, les informations nécessaires pour passer à l'acte alors que la victime était seule chez elle et, enfin, la date des faits qui n'est pas anodine.

Ce jour-là, Anne Cornu devait se rendre en Suisse avec sa belle-mère pour transférer les fonds vers une banque belge.