Un Colombien accusé d'avoir abusé de 276 enfants condamné à 60 ans de prison

(Belga) Un Colombien accusé d'avoir agressé sexuellement 276 enfants a été condamné mercredi à 60 ans de prison, rapporte la presse locale. Juan Carlos Sanchez Latorre, connu comme "le loup féroce", avait été arrêté au Venezuela fin 2017.

Il a été jugé coupable de crimes comprenant des actes sexuels sur des enfants de moins de 14 ans et de propagation de pédopornographie. Nombre des enfants ont été agressés dans la ville de Barranquilla, au nord du pays, entre 2007 et 2008. Les preuves retenues contre l'homme comprenaient des vidéos de ses actes, qu'il partageait sur internet avec des pédophiles mexicains. Sanchez s'en prenait à des enfants pauvres, qu'il attirait avec des bonbons, de l'argent et des jouets selon la chaîne Caracol. (Belga)