Fonds libyens - Le sp.a demande une audience supplémentaire après la diffusion d'un reportage

Le député sp.a Dirk Van der Maelen appelle à la tenue d'une audience supplémentaire dans le dossier des fonds libyens après la diffusion d'une enquête sur la bataille judiciaire entre le prince Laurent et la Libye, et les 2 milliards de fonds gelés que la Belgique a débloqués.

"Après près d'un an d'actualités, 20 questions parlementaires et deux auditions, nous n'avons toujours pas de reponses sur les questions les plus pertinentes: Pourquoi a-t-il été décidé de libérer les fonds? Qui a pris cette décision? Que sont devenus ces milliards? Qui était responsable politiquement? Nous sommes totalement dans le flou", a déclaré M. Van der Maele mercredi soir. "Je demande urgemment qu'une audience supplémentaire soit organisée en commission Finances pour enfin obtenir la transparence digne d'une démocratie. Il nous reste six semaines afin d'examiner cette questions en détails." Le reportage en question, diffusé sur la VRT et sur la RTBF, révèle que les fonds débloqués par la Belgique pourraient avoir été utilisés pour armer des milices libyennes. "Le gouvernement a échoué à donner au parlement toutes les informations qui lui sont nécessaires pour vérifier que les décisions prises par le gouvernement sont conformes au droit international", poursuit-il. "D'autant plus que les Nations unies affirment être en opposition à la résolution du Conseil de sécurité et que le prince Laurent se sent discriminé. Le gouvernement se plie en quatre afin que des sociétés d'armement belges récupèrent leur argent, mais relègue le prince se débrouiller avec un arrêt de la cour d'appel qui a confirmé sa créance." "Y a-t-il davantage là derrière? Les déclarations contradictoires de l'ancien administrateur général du Trésor Montbaliu le laissent supposer. A-t-il agi seul ou pour le compte d'un membre du gouvernement?", s'interroge le socialiste, soulignant qu'il s'agit d'une affaire "très sérieuse à portée internationale".