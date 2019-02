Ligue des Champions - Benzema et la VAR coulent l'Ajax, Tottenham assome Dortmund

(Belga) Le Real Madrid, dominé comme jamais, est allé s'imposer à Amsterdam (2-1), mercredi, lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions face à l'Ajax, qui a eu un but refusé par l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR).

Le triple champion en titre est encore en vie. Mais le Real a dû attendre la seconde période, une frappe sublime de son buteur français (59e) et le réalisme de Marco Asensio (87e) pour garder la tête hors de l'eau. Car, avant ça, les Merengues ont plié sous la pression et le rythme imposé par les Néerlandais. Le but refusé à Nicolas Tagliafico (39e) par la VAR, une première dans l'histoire de la Ligue des champions, n'a fait que retarder l'inévitable. L'égalisation de Hakim Ziyech (75e) a vite été effacée par Asensio, qui s'est montré le plus malin pour placer le Real en bonne position avant le match retour, le 13 mars, à Santiago-Bernabeu. La VAR fait ses débuts en Ligue des Champions pour ces huitièmes de finale, huit mois après son introduction en Coupe du monde mais aussi six mois plus tôt que prévu. Dans l'autre rencontre de la soirée, Tottenham a dominé le Borussia Dortmund (3-0). Un succès qui ne doit rien à personne. Le Sud-Coréen Son Heung-min (47e), Jan Vertonghen (83e) et l'Espagnol Fernando Llorente (86e) ont ainsi offert un coussin confortable aux Spurs avant le retour en Allemagne. (Belga)