Les Belges à l'étranger - But et assist: Vertonghen assomme Witsel et Dortmund, Courtois et le Real s'en sortent

Quatre Diables rouges étaient présents dans le onze de base de leurs équipes respectives mercredi soir en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Du côté de Wembley, Jan Vertonghen et Toby Alderweireld défendaient les couleurs de Tottenham face au Borussia Dortmund qui alignait Axel Witsel. Vertonghen s'est particulièrement distingué avec un but et une passe décisive lors de la victoire 3-0 des siens. Dans l'autre match, Thibaut Courtois a connu une soirée très animée avec le Real Madrid qui s'en est sorti avec un succès 1-2 après avoir été mis dans les cordes par l'Ajax à Amsterdam.

Aligné sur le flanc gauche du 3-5-2 de Tottenham, Jan Vertonghen a joué plus haut que d'habitude. Il a pourtant dû s'activer défensivement lors d'une première période rythmée où Dortmund a mieux presté mais ne s'est pas créé plus d'occasions que les Londoniens. Au retour des vestiaires, les Spurs ont mis la pression sur les Allemands et les ont poussés à l'erreur. Vertonghen s'est donc retrouvé en bonne position sur le flanc gauche pour récupérer le ballon et adresser un centre parfait pour la reprise de volée de Heung-Min Son (47e). Mieux, le défenseur belge s'est transformé en attaquant à la 83e minute en reprenant à son tour le ballon de volée pour inscrire son premier but en Ligue des Champions. Trois minutes plus tard, les Spurs ont donné le coup de grâce à Dormund grâce à Fernando Llorente, auteur du 3-0 (86e). Dans l'autre rencontre du soir, le Real Madrid fêtait les 600 apparitions de Sergio Ramos sous le maillot des 'Merengues'. Une expérience qui a bien servi au capitaine madrilène pour tenir la baraque face à la fougue des Néerlandais. Les Ajacides ont contraint le Real dans sa moitié de terrain et multiplié les occasions. Le poteau de Tadic (26e) a sonné comme un avertissement pour Courtois, déterminant à la 36e en face à face avec Ziyech. Le gardien des Diables rouges a paru beaucoup moins rassurant sur le corner suivant en manquant complètement son intervention avant que Tagliafico ne fasse trembler les filets. Un but, heureusement pour Courtois, annulé après recours au VAR, le premier de l'histoire de la Ligue des champions (37e). Cynique, le Real a frappé sur sa première grosse occasion à l'heure de jeu. Karim Benzema a parfaitement exploité un superbe travail de Vinicius Jr. pour ouvrir le score (60e). L'Ajax n'a mis qu'un quart d'heure à se remobiliser et à égaliser via une frappe croisée de Hakim Ziyech imprenable pour Courtois (74e). Mais alors que les Néerlandais recommençaient à y croire, Marco Asensio est venu donner un nouveau coup au moral aux Ajacide en finalisant un mouvement de contre madrilène pour inscrire le 1-2 final (87e). Dans les arrêts de jeu, l'Ajax aurait pu égaliser grâce à Dolberg mais une glissade de l'attaquant danois et une intervention de Courtois ont permis aux champions d'Europe de s'en sortir. Le Real Madrid et - encore plus - Tottenham ont pris une option pour une qualification en quarts de finale. Les matches retour sont tous les deux prévus le 5 mars prochain.