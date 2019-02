VIDÉO | Grâce à un grand Jan Vertonghen, Tottenham assomme Dortmund et Witsel

Tottenham a surclassé le Borussia Dortmund (3-0) en 8e de finale aller de la Ligue des champions, mercredi à Wembley. Le Diable rouge Jan Vertonghen s’est montré décisif avec un but et un assist.

Jan Vertonghen et Toby Alderweireld défendaient les couleurs de Tottenham face au Borussia Dortmund qui alignait Axel Witsel. Vertonghen s’est particulièrement distingué avec un but et une passe décisive lors de la victoire 3-0 des siens. Dans l’autre match, Thibaut Courtois a connu une soirée très animée avec le Real Madrid qui s’en est sorti avec un succès 1-2 après avoir été mis dans les cordes par l’Ajax à Amsterdam.

Aligné sur le flanc gauche du 3-5-2 de Tottenham, Jan Vertonghen a joué plus haut que d’habitude. Il a pourtant dû s’activer défensivement lors d’une première période rythmée où Dortmund a mieux presté mais ne s’est pas créé plus d’occasions que les Londoniens.

Au retour des vestiaires, les Spurs ont mis la pression sur les Allemands et les ont poussés à l’erreur. Vertonghen s’est donc retrouvé en bonne position sur le flanc gauche pour récupérer le ballon et adresser un centre parfait pour la reprise de volée de Heung-Min Son (47e). Mieux, le défenseur belge s’est transformé en attaquant à la 83e minute en reprenant à son tour le ballon de volée pour inscrire son premier but en Ligue des Champions. Trois minutes plus tard, les Spurs ont donné le coup de grâce à Dormund grâce à Fernando Llorente, auteur du 3-0 (86e).

Le match retour aura lieu le mardi 5 mars à Dortmund.