Jaco Van Dormael, Sophie Rabbi et Winter Woods au TEDx de l'UNamur le 27 février

Le réalisateur et metteur en scène Jaco Van Dormael, la pédagogue Sophie Rabbi, le groupe Winter Woods ou encore le couple de reporters-voyageurs, Pascale Sury et Jonathan Bradfer, interviendront le 27 février à l'occasion de la 4e édition du TEDx de l'UNamur, a annoncé mercredi l'université namuroise. La conférence aura lieu dans l'amphithéâtre Vauban et son thème sera "(Ré)Solution".

Au total, quinze conférenciers viendront partager leur expérience pour inspirer ceux qui le souhaitent.

Sophie Rabbi exposera notamment sa réflexion sur l'éducation des enfants et son vécu avec son école démocratique en Ardèche.

Le jeune chercheur parisien, Baptiste Grard, parlera de son travail sur les toitures végétalisées en ville et les technosols. Irène Zeilinger, la directrice de l'asbl Garance, traitera elle de féminisme et de l'égalité des genres.

Gaëtan Libertiaux, co-fondateur de Superbe et du KIKK Festival, fait également partie des invités. Il évoquera avec humour et poésie la musique et le rythme, alors que Sébastien Laoureux, philosophe à l'UNamur, abordera la question du rapport au temps et des utopies.

Comme le veut le principe du label TED (Technology, entertainment and design), chaque orateur aura 18 minutes pour prendre la parole, sans aucun support. L'événement sera aussi filmé et retransmis sur les réseaux sociaux, avec une traduction simultanée en langue de signes.

"En 2018, plus de 600 spectateurs - dont 300 étudiants - ont assisté à la conférence et certaines vidéos ont été visionnées plus de 100.000 fois", a rappelé l'université, qui espère faire aussi bien cette année.