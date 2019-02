Ce week-end à Bruxelles, néons et merveilles

Le festival d’installations contemporaines «Bright Brussels» revient illuminer le centre de Bruxelles ce week-end. Ou les kids ne s’ennuieront pas puisque cirque, lectures et concerts les attendent. On prendra un verre aussi, évidemment.

Lumineuse Bruxelles

Bright Brussels Bright Brussels revient pour la 3e fois illuminer la capitale ce week-end. Gros succès depuis son lancement en 2017 (120.000 visiteurs l’an dernier), l’événement invite cette année à un parcours dans le centre-ville, autour de Sainte-Catherine, Dansaert et du quartier des quais. D’une tempête de neige disco à une cathédrale lumineuse en passant par des tubes de néons fumant ou le passage du noir et blanc aux couleurs mappé sur la façade de l’église du Béguinage: une douzaine d’installations d’art contemporain illumineront les rues de Bruxelles. Des visites guidées sont prévues mais une carte du parcours vous permet aussi de retrouver chaque spot (ah ah, jeu de mots pour ceux qui suivent), dont deux escales en intérieur, au Kanal et aux Halles Saint-Géry.

+ «Bright Brussels», jusqu’au 17/02/2019 dès la nuit tombée, gratuit

Le plus grand cabaret de Schaerbeek

Les Halles Sortie de piste ce week-end aux Halles de Schaerbeek qui inaugure la 10e édition de son festival de cirque. En fanfare forcément, penserez-vous? Eh bien pas nécessairement puisqu’«Hors Piste» place la création contemporaine sous les feux de la rampe. On y retrouve tout ce que les troupes circassiennes basées à Bruxelles créent de plus avant-gardiste en la matière, avec cette année un coup de projecteur sponsorisé par les autorités dans le cadre de l’année FocusCircus. D’ici le 30 mars, vous y verrez du mât chinois en équipe, du cirque forain, du mouvement, de l’équilibre, du cirque familial et, c’est un comble, des chutes. L’ouverture est confiée au fantasque Claudio Stellato qui a convaincu ses potes de le rejoindre exceptionnellement pour une soirée cabaret unique ce 16 février.

+ «Festival Hors Piste», jusqu’au 30 mars 2019 aux Halles, 22 rue Royale Sainte-Marie à 1030 Schaerbeek, de 8 à 16€

Dimanche migratoire

Maison de la Création Le «Dimanche à la Maison» réchauffe corps et esprits ce 17 février à la Maison de la Création à Bockstael. Ce week-end, le rendez-vous ouvert aux kets annonce une édition spéciale dans le cadre de «Migratory Music». «Ce projet européen, mené depuis 2017 en Belgique, en France et en Grèce, a pour but de valoriser les langues maternelles et l’identité culturelle de chacun, notamment en utilisant les comptines et berceuses du monde, transmises aux enfants par les parents». Les ateliers sont ouverts gratuitement entre 14 et 17h, avec des contes, une chorégraphie spontanée, la création d’une affiche pour un groupe de musique en tournée ou des autoportraits. Un concert de musique migratoire par les enfants de l’école Bruxelles 2 précédera la prestation de femmes Gwana qui rythmera la fin de journée.

+ «Dimanche à la Maison spécial Migratory Music», ce 17/02 dès 14 à la Maison de la Création, bvd Bockstael 246A à 1020 Bruxelles

En famille pour l’ABC artistique

Maison ABC Laboratoire artistique interactif dédié aux enfants, la maison ABC ouvre ses portes aux familles ce week-end à Schaerbeek. Tout le programme est dans le nom: ABC signifie «Art Basics for Children». Textile, bois, papier, bouquins...: ses ateliers balaient de nombreux spectres différents d’autant que l’ancienne blanchisserie de la place Gaucheret dispose aussi d’un auditorium-cinéma, d’une cuisine à hauteur de kets, d’un studio d’architecture et d’un potager! Ce week-end, ABC organise son premier rendez-vous 2019 ouvert à tous. Plusieurs ateliers sont prévus avec des histoires d’ours éméchés ou de papas perdus au bureau, un parcours d’aventures peuplé de monstres marins, la fabrique d’une presse à fleurs, de l’illustration et un atelier de cuisine alchimique aux chicons. Et il y aura même un barbier sur la place.... si on retrouve les papas.

+ «Week-end famille de la Maison ABC», ces 16 et 17/02, place Gaucheret 13 à 1030 Schaerbeek

Joli match Anderlecht-Madrid

L’Ermitage On termine avec une petite virée zythologique comme on les aime ici. La brasserie L’Ermitage, à Anderlecht, accueille ses confrères de La Quince, à Madrid, pour un match dans son «stade» du quartier du Midi. Pas de sangria à la pompe, mais les IPA et stouts venues d’Espagne, ainsi qu’une intrigante Pizza pils dont on se doute qu’elle tombera à pic un samedi soir. Du côté anderlechtois, on alignera une équipe A avec les vedettes habituelles de la nanobrasserie, mais aussi deux nouveaux transferts: la lager Jesus Palace et la Nacimilien d’Autriche, pale ale très houblonnée. Supporters, enfilez vos écharpes et échauffez-vous le gosier.

+ «Tapshare avec La Quince Brewery», ce samedi 16 février à la Nanobrasserie de l’Ermitage, 28 rue Lambert Crickx à 1070 Anderlecht