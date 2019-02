Dix histoires marquantes dans vos régions, ces derniers jours

Les images insolites de la grève nationale; une élève chute du 4e étage; un chien mis à mort par quatre molosses; les grands-parents se mobilisent aussi pour le climat... Voici une sélection de dix infos marquantes dans vos régions, ces derniers jours.

Grève nationale: contestation sociale et... scènes cocasses

Entre le hall des départs de Zaventem vide, le barbecue des syndicalistes sur l’autoroute, la grève c’est aussi l’occasion de voir des images cocasses. Comme à Froyennes, où les syndicats n’ont pas hésité à bloquer aussi le chemin du halage.

La direction de Total Petrochemicals de Feluy avait quant à elle promis des primes aux travailleurs qui ne feraient pas grève ce mercredi. Si des piquets de grève étaient installés, l’usine n'était pas à l’arrêt. Ils sont plus d'une centaine à l'intérieur: « La preuve qu’ils ont de l’argent quand ils veulent ».

Le glacier de Silly perd la vie dans un accident de parapente

Depuis quelques années, Peter Bourcy prenait plaisir à découvrir le monde au travers de sa passion pour le parapente. Et c’est d’ailleurs pour pratiquer cette discipline qu’il s’est rendu en Colombie.

Mais, malheureusement, ce samedi, le voyage a tourné au drame. Alors qu’il a pris son envol depuis le site de Wayra (à Ansermanuevo, à l’ouest du pays), le Sillien d’adoption a subi une fermeture – déformation soudaine de l’aile – à 50 mètres du sol, entraînant sa chute. Les services de secours n’ont rien pu faire pour le sauver…

Une élève chute du 4e étage

Une adolescente, élève au collège Don Bosco, situé chaussée de Stockel à Woluwe-Saint-Lambert, a fait une chute du 4e étage d’un bâtiment de l’école ce lundi matin.

Les jours de la victime sont en danger mais ses chances de survie sont néanmoins positives, selon la police.

Un ado violemment et sexuellement agressé lors de classes vertes

Une plainte, initiée par la mère de la victime, a été déposée quelques jours après les faits du 10 décembre alors que l’adolescent était parti en classes vertes.

Selon le témoignage de la mère de l’adolescent, un jeu a dégénéré dans une des chambres et son fils s’est retrouvé aux prises avec une dizaine de condisciples. Certains ont frappé la victime avant de l’agresser sexuellement.

Toujours selon le témoignage de cette mère, les professeurs sur place n’auraient pas agi. Elle estime que «l’école a voulu étouffer l’affaire.»

Alvin, mis à mort par quatre molosses

Samedi (dernier) après-midi, ce qui devait être une paisible balade campagnarde entre Leffe et Houx a tourné à l’horreur pour Marie-France Boulanger et son chien Alvin, un croisé labrador et boxer âgé de deux ans.

Quatre american staff ont agressé et tué Alvin, sans que leurs maîtres ne puissent les maîtriser.

Il vole dans le vestiaire de l’arbitre, des spectateurs le rattrapent

Ce dimanche après-midi, deux victoires à célébrer à l’Étoile Elsautoise. Celle des joueurs d’Elsaute B, en P3D, qui ont battu 6-2 l’équipe de Bullange, mais aussi celle d’une… chasse à l’homme victorieuse.

«Le vol s’est passé pendant le match, qui avait lieu à 15 h. On s’est aperçu à la mi-temps que quelqu’un avait forcé le vestiaire de l’arbitre et qu’on lui avait volé son GSM ainsi que son portefeuille», explique Fanny Norga, depuis la buvette de l’Étoile Elsautoise.

L’arbitre se souvient alors d’un jeune homme qui l’avait interpellé avant le match et qui se révèle être inconnu des joueurs et des parents. Les infos se recoupent.

Une équipe se lance alors à sa poursuite!

Il perd la vie, fauché par un chauffeur d’un bus STIB

«Vendredi soir, le 8 février 2019, vers 18h35, un piéton, qui se trouvait à un arrêt de bus place Flagey à Ixelles, s’est retrouvé sous les roues d’un bus de la STIB. L’enquête a montré qu’il n’y a pas eu d’intervention d’un tiers. La thèse de l’accident est la piste privilégiée», a déclaré le parquet de Bruxelles lundi en fin de matinée.

«L’enquête a montré qu’il n’y a pas eu d’intervention d’un tiers. La thèse de l’accident est la piste privilégiée», a encore précisé le parquet.

Climat: les grands-parents se bougent aussi

Il n’y a pas que les jeunes qui manifestent pour le climat. En marge de leur mobilisation, les grands-parents aussi, donnent de la voix.

«Une terre à vivre pour nos petits-enfants. » Derrière ce slogan, l’ASBL Grands-parents pour le climat rassemble 530 seniors en Belgique francophone. Concernés par les enjeux écologiques, ces aînés soutiennent les jeunes dans leur mobilisation. Leur objectif: encourager une forme de justice

109 jours et puis s'en va: Gevaert viré à Virton

Coup de tonerre en Gaume où l'Excelsior Virton a licencié son coach, le deuxième déjà depuis le début de la saison, David Gevaert. C'est l'un de ses adjoints, Samuel Petit, qui reprend la fonction, un poste qu’il a occupé de février à juin dernier. Dans un tout autre contexte cette fois. Rencontre.

Vers une fusion des sept clubs de la commune?

C’est un projet d’envergure et ambitieux, un futur vrai coup de tonnerre au niveau du football régional verviétois qui nous est revenu aux oreilles. Une intention de fusion entre les clubs verviétois, à savoir le CS Verviers, l’Entente Stembertoise, l’Étoile Verviétoise, Heusy, Lambermont, Rechain et la SRU Verviers.

Un projet d’un tout nouveau club verviétois, qui nous a été confirmé par le nouvel échevin des Sports, Malik Ben Achour (PS). «Je regrette qu’il y ait eu des fuites à ce sujet… mais oui, je souhaite coordonner un mouvement qui va dans ce sens-là, corrobore l’homme politique. Le constat de départ est simple: les clubs verviétois sont tous financièrement exsangues et c’est compliqué pour chacun d’envisager un avenir serein. Ça fait longtemps que je pense qu’il y a trop de clubs de football sur le territoire de Verviers», poursuit-il, avant de détailler son plan. «Je suis là pour encourager et stimuler une fusion (...).»

