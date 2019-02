Les Belges à l'étranger - L'OGC Nice s'impose face à Lyon avec Jason Denayer

(Belga) L'OGC Nice a mis fin à une série de sept matches toutes compétitions confondues sans défaites de Lyon dimanche à l'occasion de la 24e journée du championnat de France de football (1-0). L'unique but a été inscrit sur penalty par Rémi Walter (69e). Jason Denayer a joué tout le match avec les Gones, qui restent 3e (43 points). Les Aiglons sont 7e avec 37 points tout comme Montpellier (4e), Marseille (5e) et Saint-Etienne (6e).

Depuis le début de la saison, Nice n'avait inscrit que neuf buts en onze rencontres à domicile. L'OGC a tenté de bousculer d'emblée les Gones et Ignatius Ganago, à la lutte avec Jason Denayer, a déboulé dans la surface de réparation avant d'enchaîner avec une frappe du gauche (1e). Lyon, qui jouait très haut, s'exposait à des contres adverses. Et sur l'un d'eux, Tanguy N'Dombélé a touché Ganago, qui s'est écroulé dans la surface de réparation. Dans un premier temps, l'arbitre n'a pas bronché mais alerté par le VAR, il a accordé le penalty transformé par Rémi Walter (69e, 1-0). Lyon n'est ensuite pas parvenu à concrétiser ses nombreuses occasions et l'a payé cher. ESPAGNE: L'Athletic Bilbao a pris un point important dans la lutte pour le maintien face au FC Barcelone (0-0). Thomas Vermaelen est monté au jeu à la 88e minute avec les Catalans, qui restent premiers au classement. Après 23 journées, ils comptent 51 points, 6 de plus que le Real Madrid. L'Athletic est 13e avec 27 points, seulement quatre de plus que le premier relégable. (Belga)