Les judokas belges prometteurs à Paris

Le directeur du sport de haut niveau de la fédération néerlandophone de judo, Koen Sleeckx, est revenu avec un bon sentiment du Grand Chelem de Paris. Il a surtout retenu les gros progrès effectués par les athlètes.

«J’admets que le sport de haut niveau est jugé sur la base des médailles, mais pour arriver aux médailles, il faut aussi progresser. J’ai vu que c’était bien le cas ce dimanche pour Roxane Taeymans, Matthias Casse et Joachim Bottieau», a déclaré Sleeckx.

Roxane Taeymans

«Roxane était déjà beaucoup mieux qu’il y a deux semaines au Grand Prix de Tel-Aviv. Peu à peu, elle doit retrouver confiance en ses propres capacités et ne pas s’occuper du fantôme des points de pénalité, qui continue à la hanter. Mais je suis convaincu que l’entraîneur Robert Krawcyk est sur la bonne voie avec elle pour éliminer ce fantôme. Si elle peut continuer sur cette ligne positive au Grand Chelem de Düsseldorf dans deux semaines, nous serons peut-être partis pour de bon».

Matthias Casse

«Matthias a fait beaucoup de progrès au cours de l’année écoulée, tant sur le plan physique que technique. Il commet beaucoup moins d’erreurs et preste à un niveau beaucoup plus constant. Il l’a clairement montré dans ses combats contre le Sud-Coréen, le Français et le champion du monde.»

Joachim Bottieau

«Joachim Bottieau manque encore un peu de rythme. Mais avec Düsseldorf en vue, où il a déjà gagné deux fois, je m’attends à ce qu’il fasse un nouveau pas en avant. Il est l’un des judokas les plus légers de sa catégorie de poids et cela signifie qu’il devra gagner de la masse musculaire à long terme. En tout cas, il a déjà le style pour aller loin en -90 kg.»