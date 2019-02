Düsseldorf bat Stuttgart grâce à Lukebakio et à Raman

Le Fortuna Düsseldorf a profité de la venue de Stuttgart dimanche lors de la 21e journée du championnat d’Allemagne de football pour s’écarter de la zone relégation (3-0).

Dodi Lukebakio a joué toute la rencontre avec les vainqueurs et a même donné la passe décisive sur le premier but de Kenan Karaman (34e). Monté au jeu (76e), Benito Raman a marqué le troisième but (85e)

Avant que l’ex-Standardman n’alourdisse la marque, Oliver Fink avait doublé l’avance du Fortuna (49e, 2-0). Suttgart, qui n’a pris qu’un point sur ses six derniers matches, a terminé à dix suite à l’exclusion de Nicolas Ivan Gonzalez (90e+3). Au classement, Düsseldorf est 12e avec 25 points, dix de plus que Suttgart, 16e et premier relégable.