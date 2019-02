Chelsea corrigé par Manchester City: 6-0!

Manchester City a sèchement battu Chelsea, ce dimanche. Les Cityzens partagent la tête du classement avec Liverpool.

Manchester City a corrigé Chelsea (6-0) dimanche dans un match comptant pour la 26e journée du championnat d’Angleterre de football. Sergio Aguero, qui est devenu le 6e joueur de l’histoire de la Premier League a inscrire 200 buts pour un même club, a signé un triplé. Raheem Sterling, auteur d’un doublé, et Ilkay Gündogan ont participé à la démonstration. Titulaire, Kevin De Bruyne a cédé sa place à la 68e. Chez les Blues, Eden Hazard est resté sur le terrain pendant toute la rencontre.

La première action a été à mettre au compte de Chelsea: Eden Hazard a déboulé côté gauche et a centré aux abords de la surface de réparation à Gonzalo Higuain, qui a frappé du pied droit (2e). À partir de ce moment-là, les Blues se sont perdus. David Luiz a mal dégagé un ballon que Raheem Sterling a envoyé au fond (4e, 1-0). La démonstration des Citizens avait débuté. Servi par Oleksandr Zinchenko à l’extérieur de la surface de réparation, Sergio Agüero a frappé juste (13e, 2-0). Ce n’était pas fini pour l’Argentin, qui a profité d’un nouveau mauvais renvoi de Luiz pour marquer son 6e but en championnat en 2019 (19e, 3-0). La défense de Chelsea était en perdition et sur un dégagement approximatif d’Antonio Rüdiger, Ilkay Gündogan a enchaîné (25e, 4-0). Manchester City avait une vraie marge et a laissé Chelsea venir.

À la reprise, l’opération de démolition a continué avec Aguero, qui a transformé un penalty accordé pour une faute de Cesar Azpilicueta sur Sterling (56e, 5-0). Zinchenko n’était pas rassasié et a centré vers Sterling, qui a repris le ballon en force du gauche (80e, 6-0).

Au classement, City est premier avec 65 points tout comme Liverpool mais compte un match de plus. Chelsea (50) est 6e.