Le leader de division 3A amateurs accroché à Tamines, Namur entretient le suspense

Le CS Brainois, leader de division 3A amateurs, n’a pu ramener qu’une seule unité de Tamines, Namur en profite pour revenir à quatre points et entretenir un peu de suspense.

Tamines est parvenu à ralentir le leader de division 3A amateurs. Grâce à un but de Bourguignon à dix minutes du terme, les Brainois pensaient pourtant tenir le bon bout. Mais c’était compté sur le jusqu’au-boutisme local. Les visités ont en effet arraché l’égalisation et le point du partage après cinq minutes d’arrêt de jeu via une rose de Jeanmart.

Autoritaires vainqueurs de Mons, les Namurois, seconds de classe, en profitent pour reprendre deux unités aux Brainois, mais le leader a encore un joker puisqu’ils possèdent toujours quatre points d’avance sur l’Union Namur.

En queue de classement, on retiendra que la lanterne rouge, Stockel, veut continuer d’y croire. Les Bruxellois ont ramené un point encourageant de leur déplacement à Tournai, pourtant quatrième du championnat. Dans le même temps, Ganshoren et l’Entente Binchoise ont été battu.