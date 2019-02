La Louvière accrochée par Tilleur, Hamoir n’en profite pas

En division 2 amateurs, La Louvière n’a pas su décrocher la victoire face à Tilleur. Accroché également face à Walhain, Hamoir n’en profite pas.

Trois rencontres étaient au programme ce dimanche en division 2 amateurs. Si Visé s’est imposé face aux Francs Borains, les deux autres joutes se sont soldées par deux partages.

Solide leader, La Louvière n’a en effet ramené qu’un seul point de son déplacement à Tilleur. Les Loups restaient pourtant sur neuf victoires consécutives. On a pourtant cru que les visiteurs allaient mordre la poussière pour la première fois dans ce championnat. Tilleur menait en effet 2 buts à 0 via deux buts de Mputu, mais alors que Dansoko avait réduit l’écart à l’heure de jeu, Bettaieb arrachait finalement un point «on the buzzer».

Dauphin des Loups, Hamoir ne profite toutefois pas de ce petit faux pas pour tenter un petit peu au leader. Les Namurois ont en effet également été tenus en échec sur la pelouse de Walhain pourtant avant dernier du championnat. Mais les visités n’ont pas volé leur unité.