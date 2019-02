Caroline Garcia a éliminé les Belges: «Mon meilleur match de la saison»

Caroline Garcia n’aura rien laissé au hasard pour son retour en Fed Cup après plus de deux ans d’absence.

La Lyonnaise, 19e mondiale, avait déjà pris la mesure d’Alison Van Uytvanck (WTA 50) samedi s’envolant dans le troisième set pour conquérir le premier point pour la France. Dimanche, la numéro 1 française aura dès le début mis la pression sur Élise Mertens breakant la Belge, 21e joueuse du monde, dès son premier jeu de service.

La suite fut à son avantage jusqu’à offrir le troisième point, décisif, à la France, qualifiée pour les demi-finales de la Fed Cup dimanche au Country Hall de Liège.

«Je suis très fière et heureuse d’avoir pu, sur ce week-end et sur le terrain, apporter ce qu’il fallait à mon équipe. Je me suis, en plus, fait plaisir et j’ai pu profiter au maximum. Ce qui m’intéresse c’est le tennis et l’action, donc c’est parfait», a confié Caroline Garcia dominatrice face à Élise Mertens.

«C’est mon meilleur match depuis le début de saison», a-t-elle estimé. «Elle (Élise Mertens, NDLR) est une joueuse très solide avec peu de points faibles. Elle a eu un match difficile contre Alizé (Cornet, NDLR) hier, mais c’est une battante qui ne montre rien, que ça se passe bien ou pas. J’ai joué un match de qualité, de haut niveau. Je voulais jouer mieux qu’hier (samedi) et c’est que j’ai fait. Ce qui donne un score assez large, mais c’était plus serré dans le jeu que ce que peu laisser croire le marquoir. C’était une belle ambiance. Il y avait pas mal de supporters français et le public belge a été très respectueux, donc oui, cela m’a bien plus de jouer dans cette atmosphère pour mon retour en Fed Cup».