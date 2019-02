La bonne affaire du RWDM en division 1 amateurs

Le RWDM s’est imposé ce dimanche face à Knokke. Les Bruxellois grimpent dans le top 4.

En division 1 amateurs, il n’y avait qu’une seule rencontre au programme ce dimanche. Alors qu’Alost et Boom seront opposés le 1er mars, toutes les autres rencontres se sont jouées hier soir. On rappellera notamment que le leader s’est imposé face à Virton dans le choc de cette journée.

Ce dimanche, le RWDM a fait la bonne opération en venant à bout de Knokke. Les Bruxellois s’imposent 0-2, grâce à des buts de Fabre et Bova.

Les pensionnaires du stade Machtens profitent de ce succès pour grimper sur le quatrième siège, synonyme de qualification pour le tour final.

Ils reviennent à un point de Virton et deux du Lierse et de Deinze. Tessenderlo est toujours loin devant avec 13 points d’avance sur le second.