Grand Chelem de Paris: Sami Chouchi (-81 kg) tout près d’une victoire sur le champion olympique au 2e tour

Lors de son 2e combat au Grand Chelem de judo de Paris, Sami Chouchi (-81 kg) a réussi après 21 secondes dans le Golden Score ce qui semblait être un waza-ari contre le champion olympique russe Khasan Khalmurzaev.

Mais après avoir vu les images, le jury ne l’a finalement pas accordé. Finalement, le Russe a remporté la victoire après 2:20 dans ce temps additionnel à la suite d’une 3e pénalité infligée au vice-champion d’Europe.

Sami Chouchi (IJF 16) a commencé sa journée par une victoire convaincante sur ippon contre le Géorgien Koba Mchedlishvili (IJF 100) et a poursuivi sa route contre le champion olympique Khalmurzaev. Le Russe n’a jamais pu mettre le Bruxellois en danger. Au bout d’une minute, Khalmurzaev a concédé un premier point de pénalité et une demi-minute avant la fin du temps réglementaire, un deuxième point pour judo trop défensif.

Au début du «score en or», Sami Chouchi a pensé que son moment était arrivé et une belle attaque semblait bonne pour un waza-ari. L’arbitre sur le tapis a demandé à regarder les images, mais le jury s’est prononcé contre Chouchi. Le Russe a ensuite pris davantage d’initiatives. Chouchi a du coup concédé une deuxième pénalité après une minute. Et une minute vingt secondes plus tard, la fatidique troisième qui se transformait immédiatement en défaite.