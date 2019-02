Puigdemont l’exilé, grand absent du procès de l’indépendance catalane

Le dirigeant indépendantiste catalan Carles Puigdemont sera le grand absent du procès fait aux membres de son ancien gouvernement régional, qu’il suivra depuis Waterloo, où il a trouvé refuge, et tente d’européaniser son combat.

Peu connu, même en Catalogne, avant son arrivée à la présidence du gouvernement catalan en 2016, l’ancien journaliste âgé de 56 ans a voulu mener la région à l’indépendance mais l’a payé de son exil.

«Nous sommes au début d’une crise qui va durer», assurait-il lors d’un entretien avec l’AFP en septembre à Bruxelles. «Notre devoir, lorsque le procès arrivera, sera de montrer à l’Europe ce que l’on juge», soutenait-il.

Il est devenu l’image des indépendantistes catalans lors de l’organisation d’un référendum illégal en octobre 2017, marqué par des violences policières, puis le symbole de l’échec de la déclaration unilatérale d’indépendance.

Installé à Waterloo, l’ancien président suivra le procès de 12 dirigeants indépendantistes, dont son ancien vice-président Oriol Junqueras, depuis sa villa, renommée «Maison de la République».

«Puigdemont doit veiller à ne pas mettre de l’huile sur le feu «, a déclaré à l’AFP Karel Lannoo, analyste du Centre d’études politiques européennes (CEPS) à Bruxelles.

S’il intervenait, «cela pourrait pousser les autorités judiciaires à prendre certaines décisions pour défendre les intérêts espagnols», avertit le chercheur.

Contrairement à neuf des accusés, en détention provisoire en Espagne, Puigdemont peut, «comme un Européen libre», selon ses mots, défendre sa cause jusqu’au «dernier coin» de l’Europe, malgré le mandat d’arrêt toujours en vigueur en Espagne.

Ai Weiwei

Né à Amer, village de montagne de 2 200 habitants à 100 km de Barcelone où sa famille tient une pâtisserie, Carles Puigdemont, deuxième d’une famille de huit enfants, a l’indépendance dans le sang.

Il ne l’a jamais caché, même lorsque cette option était totalement minoritaire au sein de Convergencia Democrática de Cataluña, le parti qu’il a rejoint en 1980 et dont la politique est axée sur la négociation d’une plus grande autonomie vis-à-vis du pouvoir central.

«En Catalogne, beaucoup sont devenus indépendantistes à cause d’une réaction allergique à la politique de Madrid. Mais pas lui», explique son ami, le poète et chroniqueur Antoni Puigverd.

Ses détracteurs sont sévères. Puigdemont est un «fanatique», soutient Enric Millo, le délégué du gouvernement espagnol en Catalogne lors de la crise de 2017. Son statut de «président en exil» ne signifie rien, ajoute-t-il.

Après avoir été démis de ses fonctions lorsque Madrid a pris le contrôle du gouvernement régional suite à la déclaration d’indépendance, Puigdemont a beaucoup circulé en Europe. Il s’est rendu aux Pays-Bas, en Irlande, en Finlande, en Suisse, au Danemark, en Allemagne et même aux îles Féroé.

Comme son prédécesseur Artur Mas, il parle l’anglais et le français, mais aussi le roumain depuis son mariage avec la journaliste roumaine Marcela Topor, mère de leurs deux filles. Cette capacité de s’exprimer en plusieurs langues lui permet de répandre son message.

Mais sa stratégie n’est pas tant de défendre une éventuelle Catalogne indépendante que de discréditer l’Espagne, où, selon lui, les droits fondamentaux ne sont pas respectés, obligeant Madrid à défendre l’image du pays.

Sur Twitter, où il compte près de 750 000 suiveurs, il n’hésite pas à s’afficher avec de célèbres défenseurs des droits humains, comme le dissident chinois Ai Weiwei et le journaliste turc Can Dündar, exilé en Allemagne.

Ce pays, où il a passé quatre mois en 2018 dans l’attente d’une décision judiciaire sur son extradition et où il a été brièvement emprisonné, a marqué sa vie. «Ces quatre mois m’ont rendu plus fort, plus résistant et plus déterminé».