VIDÉO| The Voice: carton plein pour cette candidate, qui refuse de départager les coachs

Lors du lancement de la huitième édition de The Voice sur TF1 ce samedi, Poupie a été plébiscitée par le jury. Avec 4 fauteuils retournés, la jeune femme ne s’attendait pas à un tel succès. Elle a finalement décidé de s’en remettre au hasard pour choisir son coach.

Dynamique et excentrique, Poupie souhaitait transmettre la folie de sa musique et toucher le public en plein coeur. Sur la scène de The Voice ce samedi soir, elle a interprété «Me, Myself and I» de G-Eazy et Bebe Rexha, et a gagné son pari. Quatre coachs se sont en effet retournés, prêts à montrer les dents pour la récupérer dans leur équipe.

#TheVoice Les 4 coachs se sont retournés pour la prestation énergique de Poupie ! Et pour choisir, elle a une méthode simple : plouf-plouf ! pic.twitter.com/FHpcAgkBHG — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) 9 février 2019

Elle a l'air un peu perchée cette Poupie. J'aime bien l'esprit, en tout cas ????Plouf, plouf !?? #TheVoice — Geoffre¥ ~M~ ????? (@MicouGeo) 9 février 2019

Pas évident, pour la jeune femme, de choisir entre Jenifer, Mika, Soprano et Julien Clerc. Fait étonnant: Poupie n’a pas voulu trancher, et a décidé de s’en remettre au hasard pour choisir celui qui l’accompagnera tout au long de l’aventure.

«C’est toujours difficile. Je ne pensais pas qu’il y aurait des fauteuils retournés, encore moins quatre», a confié la Lyonnaise, avant d’ajouter : «Je vais la faire à plouf ». Stupéfaction du jury et notamment de Jenifer, qui n’en revenait pas : «Non sérieux? Tu vas faire ça à plouf?»

C’est finalement Jenifer qui devient la coach de la jeune femme: «Elle est dingue, je l’adore!»