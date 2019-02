Catastrophe ferroviaire de Buizingen: des commémorations ce dimanche

La ville de Hal organise, ce dimanche, une cérémonie de commémoration de la catastrophe ferroviaire de Buizingen, qui avait fait 19 morts et 162 blessés dont 11 graves le 15 février 2010.

L'hommage se tiendra sur la place communale de Buizingen à 10h30. Des discours seront prononcés et une gerbe de fleurs déposée, ajoutent les autorités de la Ville.

Le tribunal de police de Bruxelles a fixé au 19 février l'audition des experts dans le cadre du procès concernant la catastrophe. Les audiences pour les plaidoiries et le réquisitoire auront, elles, lieu les 16, 17, 18, 19 et 20 septembre. Un conducteur de train, la SNCB et Infrabel sont poursuivis pour négligence en matière de sécurité.