Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé samedi à "tirer les leçons" de l'effondrement d'un immeuble d'habitation de huit étages mercredi à Istanbul, qui a fait au moins 21 morts, selon le dernier bilan.

"Nous avons de très nombreuses leçons à tirer de ceci", a déclaré à la presse le chef de l'Etat turc, après s'être rendu sur le lieu du sinistre où les opérations de secours se poursuivaient, trois jours après l'effondrement de cet immeuble dans le quartier de Kartal sur la rive asiatique d'Istanbul. Le ministre de l'Intérieur, Süleyman Soylu, a déclaré lors d'une conférence de presse télévisée en fin de soirée que le bilan s'élevait à 21 morts et 14 blessés. Le précédent bilan faisait état de 18 morts et 14 blessés. "Nous estimions qu'il y avait 35 personnes sous les décombres, et nous avons ainsi retrouvé ces 35 personnes", a-t-il déclaré. "Mais nos opérations de recherches et de secours se poursuivent de la même façon". M. Erdogan s'est également rendu à l'hôpital pour s'entretenir avec les rescapés, puis a assisté dans l'après-midi aux funérailles des neuf membres d'une même famille qui ont perdu la vie dans l'incident. "Ceci est arrivé parce que ces immeubles ont été construits de façon illégale simplement pour gagner de l'argent", a déploré le chef de l'Etat, précisant que tous les immeubles de la zone étaient en train d'être examinés. Le ministre de l'Environnement et de l'Urbanisme, Murat Kurum, a déclaré en début de soirée que dix immeubles avaient été évacués dans les environs du sinistre.