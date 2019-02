Eline Berings s’est libérée pour l’Europe au meeting IFAM de Gand

Eline Berings a réussi les minima pour les championnats d’Europe en salle de Glasgow (1-3/03), samedi, lors du meeting IFAM de Gand. La réunion gantoise a vu la jeune Bruxelloise Mariam Oulare battre son record national du 60 mètres scolaires en salle (7.37).

Eline Berings a très vite répondu à l’attente du meeting IFAM, samedi au Top Sporthal Vlaanderen de Gand. La championne d’Europe en salle de 2009 à Turin, qui s’était récemment approchée à Dortmund (All) à 1/100e de seconde (8.10) du minimum qualificatif pour l’Euro de Glasgow (8.09), a réussi dès les séries du meeting gantois à passer sous la limite demandée en courant en 8.07. Berings s’est inclinée en finale derrière la Néerlandaise Nadine Vissers (7.96) en signant toutefois son meilleur temps de la saison (8.04). Dans la même soirée à Linz (Aut), un autre athlète belge, Robin Hendrix a, pour sa part, réalisé le minimum européen sur 3.000 mètres. Berings et Hendrix ont ainsi rejoint Ismael Debjani qui avait déjà réalisé le minimum européen sur 1.500 mètres. Les relais 4x400m messieurs et dames sont également qualifiés, tandis que Thomas Van der Plaetsen et Hanne Maudens doivent encore attendre mais sont sur la bonne voie suite à leurs prestations aux championnats de Belgique d’épreuves combinées.

La jeune Mariam Oulare (RCB) a, en se classant 2e de la finale du 60 mètres à Gand, battu pour la 2e fois en une semaine le record de Belgique en salle des scolaires en 7.37 après avoir couru en 7.43 le week-end dernier.

On retiendra encore, dans les rangs belges à Gand, la victoire de Camille Laus (RCB) sur 400 mètres, où elle a signé un beau nouveau record personnel en descendant de 54.11 à 53.20 (min. eur. 52.84). Chez les hommes, Julien Watrin a terminé 3e en 48.25. Dans le 800 mètres, Aaron Botterman s’est rapproché de la limite européenne sur 800 mètres (1:47.64) en signant le meilleur temps des séries à Gand en 1:48.16. Sur 60 mètres haies, le jeune Michael Obasuyi s’est imposé à Gand en 7.75, à 5/100e du minimum européen.

Noor Vidts s’est classée 2e en hauteur (1m76) où on a enregistré l’absence de Claire Orcel. Chez les hommes, Bram Ghuys a terminé au pied du podium (4e) avec un bond à 2m10. Corentin Campener (ESC) s’est hissé au 2e rang du concours de longueur avec un saut à 7m57, loin de son record personnel (7m98) et de la limite européenne (7m95).

Dans les relais 4 x200 mètres, qui comptaient comme championnats de Belgique, les Gantoises du RCG se sont imposées chez les dames en 1:38.59, la 3e performance belge absolue dans l’exercice. Le titre masculin est revenu au club l’Excelsior de Bruxelles (RESC) en 1:27.59.

Plusieurs athlètes belges évolueront dimanche au meeting international de Liévin, en France: sont annoncés Mariam Oulare (60 m), Eline Berings (60 m haies), Camille Laus et Hanne Claes (400 m), Renée Eykens (800 m), Aurélie Deryck (perche), Kevin et Dylan Borlée (400 m), Tarik Moukrime, Pieter-Jan Hannes et Ismael Debjani (1.500 m).