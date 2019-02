D2 Amateurs: Ciney accroche l'Olympic, Couvin impose ses vues à Acren, Durbuy, La Louvière et Meux victorieux également

Ciney prend son 6e point contre l'Olympic. Menés, La Louvière et Couvin finissent par l'emporter. Durbuy et Meux prennent la mesure de Waremme et Solières.

Division 2 Amateurs

Ciney - Olympic 1-1

Buts : Kourouma csc (0-1, 14e), Kourouma (PEN 1-1, 85e)

Les deux équipes confirment qu’elles ne parviennent plus à gagner, Ciney arrache tout de même son 6e point de la saison grâce à Kourouma, sur penalty à cinq minutes du terme. Kourouma qui était le héros malheureux à la 14e en donnant l’avance à l’Olympic.

La Louvière - Rebecq 3-1

Buts : Herbecq (0-1, 4e), Colley (1-1, 23e), Louagé (2-1, 72e), Colley (3-1, 88e)

Surprise dès la 4e ; par un but d’Herbecq, La Louvière est revenue dans le parcours grâce à Colley à la 23e. Louagé, à la 72e, puis Colley à la 88e, assuraient les trois points pour les Loups.

Couvin-Mariembourg - Acren-Lessines 4-2

Buts : Pratz (1-0, 7e), Pecqueur (1-1, 33e), Dubois (1-2, 41e), Wackers (2-2, 60e), Pratz (3-2, 70e), Pessleux (4-2, 87e)

Rencontre à suspense où Pratz fait 1-0 à la 7e puis Acren-Lessines renverse la vapeur en première période via Pecqueur et Dubois. La pause sera salvatrice pour les Couvinois qui égalisent à l’heure de jeu par Wackers. Un superbe but de Pratz redonnait l’avance aux siens, avant que Pessleux ne termine le travail.

Durbuy - Waremme 2-0

Buts : François (1-0, 6e), Bury (2-0, 60e)

Un but en début de rencontre de François puis un second de Bury, à l’heure de jeu, permettent à Durbuy d’empocher les trois points.

Meux - Solières 3-1

Buts : Van Hyfte (1-0, 29e), Paquet (2-0, 42e), Smal (3-0, 54e), Tshiala (3-1, 64e)

Les Meutois ont dominé les débats et poursuivent leur belle série, Van Hyfte, Paquet et Smal font la différence, Tshiala sauvant juste l’honneur à la 64e.