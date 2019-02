Malines se défait de Louvain et garde le cap

Malines s’est fait peur mais est tout de même parvenu à se débarrasser de Oud-Heverlee Leuven avec une victoire 2-1 samedi soir lors de l 25e journée de D1B.

Les Malinois sont largement en tête du classement général avec 55 points. Plus important, ils mettent la pression sur le Beerschot-Wilrijk au classement de la deuxième tranche. Premiers avec 25 points après onze journées, les Sang et Or espèrent un faux pas du Beerschot-Wilrijk (22 points) contre l’Union dimanche pour garder la tête en solitaire.

Surpris par le départ d’OHL, Malines a concédé un but à Mathieu Maertens après 24 minutes de jeu. Les Malinois n’ont pas dû courir bien longtemps après le score vu qu’Igor De Camargo a égalisé à la 35e minute.

Le deuxième but a ensuite tardé à venir. La libération est finalement arrivée à la 84e via Joachim Van Damme qui a offert les trois points à son équipe. La fin de rencontre aura laissé encore plus d’amertume aux Louvanistes puisque David Hubert a vu rouge et a laissé ses équipiers à dix pendant quelques instants (90e+6).