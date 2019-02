Face à Bournemouth, Liverpool retrouve le chemin de la victoire

Après deux partages consécutifs en championnat face à Leicester et West Ham, Liverpool a retrouvé la victoire samedi après-midi lors de la 26e journée de Premier League.

Les Reds se sont imposés 3-0 face à Bournemouth et confortent leur première place avec trois points de plus que Manchester City à égalité de matches joués.

Simon Mignolet est comme d’habitude resté spectateur pour ce match de championnat alors que Divock Origi est monté sur la pelouse à la 87e.

Liverpool a débloqué la situation assez vite grâce à Sadio Mane, buteur de la tête (24e). Dix minutes plus tard, Georginio Wijnaldum a doublé la mise d’un subtil lob (34e) pour rassurer les siens. Le troisième but est arrivé juste après la mi-temps grâce à Mohamed Salah, bien servi par une tallonade de Firmino (48e).

Engagé également sur le coup de 16h, Crystal Palace a enchaîné un troisième match sans défaite. Après leur partage contre Southampton et leur victoire contre Fulham, les Eagles ont fait 1-1 face à West Ham. Christian Benteke a débuté la rencontre pour la deuxième fois consécutive. Il a quitté la pelouse à la 60e pour faire place à Michy Batshuayi. Palace était alors mené 0-1 suite à un penalty de Mark Noble (27e) mais est parvenu à égaliser via Wilfried Zaha (76e).

Au classement, Crystal Palace est toujours en danger. Treizième, l’équipe de Benteke et de Batshuayi compte 27 points, seulement trois de plus que Burnley, premier relégable.

Huddersfield est quant à lui bien plus mal. L’équipe d’Isaac Mbenza et Laurent Depoitre, qui n’ont pas joué, est dernière avec 11 points. Elle vient d’enchaîner une quatrième défaite consécutive en s’inclinant 1-2 contre Arsenal. Les Gunners ont fait la différence en première période grâce à Alex Iwobi (16e) et Alexandre Lacazette (44e). Le but contre son camp de Sead Kolasinac en fin de rencontre est tombé trop tard pour relancer les ‘Terriers’(90e+3)

Enfin, Christian Kabasele a vécu depuis le banc la victoire de Watford 1-0 contre Everton. Le but décisif est venu des pieds de Andre Gray (65e) qui permet ainsi à Watford de conserver sa 8e place avec 37 points.