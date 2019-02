Une nouvelle contre-performance pour Dortmund: 3-3 alors qu’il menait 3-0

Éliminé en Coupe d’Allemagne, Dortmund a signé une nouvelle contre-performance face à Hoffenheim dimanche dans le cadre de la 21e journée du championnat d’Allemagne de football (3-3).

Alors qu’ils menaient 3-0, les Borussen se sont fait remonter en fin de match par les Hoffe. Axel Witsel a joué l’intégralité de la rencontre sur le côté droit d’un duo placé devant la défense.

Au repos, Jadon Sancho (32e, 1-0) et Mario Götze (43e, 2-0) pensaient avoir mis les Borussen à l’abri et Raphael Guerreiro semblait leur avoir assuré la victoire (67e, 3-0). Mais l’ex-Standardman Ishak Belfodil monté au jeu à la mi-temps a réduit l’écart (75e, 3-1), Pavel Kaderabek a poursuivi l’effort (83e, 3-2) avant que Belfodil ne signe un doublé important (87e, 3-3).

Au classement, Dortmund conserve sa première place avec 50 points, huit de plus que le Bayern Munich, qui reçoit Schalke à 18h30. Hoffenheim (30 points) occupe la 9e position.

Thorgan Hazard et Mönchengladbach ont subi une lourde défaite à domicile face au Hertha Berlin (0-3). Salomon Kalou (30e), Ondrej Duda (56e) et Davie Selke (76e) ont infligé la 5e défaite de la saison à Gladbach, qui reste 3e (42 points). Berlin (31) est 8e.

Wolfsburg, avec Koen Casteels dans le but, a partagé l’enjeu à Fribourg (3-3). Les Loups ont mené trois fois à la marque par Jétôme Roussillon (11e, 1-0), Wout Weghorst sur penalty (63e, 1-2) et Renato Steffen (74e, 2-3) mais Vincenzo Grifo (37e, 1-1), Nils Petersen (70e, 2-2) et Gian-Luca Waldschmidt (88e, 3-3) ont chaque fois remis les deux équipes à égalité. Wolfsburg (32 points) se retrouve 7e et Fribourg (23) se hisse en 12e position.