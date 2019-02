La Belgique bat l’Allemagne pour son premier match du REIC

La Belgique a battu l’Allemagne 29 à 22 pour son premier match du Rugby Europe International Championship (REIC), samedi, au petit Heysel, à Bruxelles.

Dans l’autre rencontre du jour, la Géorgie s’est imposée en Roumanie 9-18. Dimanche, l’Espagne et la Russie s’affronteront dans le dernier match de cette première journée.

La Belgique et la Géorgie sont en tête avec 4 points. L’Allemagne a réussi à prendre un point de bonus et est troisième. La Roumanie est dernière (0).

Les «Black Devils» de Guillaume Ajac affronteront la Russie le 16 février (15h00) à Sotchi. Le 2 mars (15h00), ils recevront la Géorgie avant de se rendre le 10 mars (12h45) à Madrid pour y rencontrer l’Espagne. La campagne se termine le 17 mars (13h00) à domicile contre la Roumanie. Le dernier jouera un barrage pour le maintien contre le vainqueur du Rugby Europe Trophy, le niveau inférieur.

La saison dernière, les Diables Noirs avaient réussi à assurer leur maintien dans le Tournoi des Six Nations B, le deuxième plus haut niveau en Europe après celui des Six Nations.