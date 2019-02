Kjetil Jansrud devient champion du monde de descente en ski alpin

Kjetil Jansrud est devenu champion du monde de descente masculine, samedi à Are en Suède, au terme de l’épreuve-reine du ski alpin raccourcie à 2.172 mètres et retardée finalement d’une heure, en raison de la météo.

Sous la neige et par une visibilité limitée, le Norvégien de 33 ans a signé le meilleur chrono en 1 h 19.98. La médaille d’argent est revenue à son compatriote Aksel Lund Svindal, devancé d’à peine 2/100es de seconde à l’occasion de l’ultime course de sa fabuleuse carrière. Elle s’achève à 36 ans par une neuvième médaille mondiale remportée lors de six championnats différents. L’Autrichien Vincent Kriechmayer s’est paré de celle de bronze à 33/100es. Il était monté sur la 2e marche du podium du Super-G mercredi.

Le champion du monde sortant, lauréat du dernier globe descente en Coupe du monde et leader actuel de la discipline, le Suisse Beat Feuz a dû se contenter de la 4e place à 44/100es

L’Italien Dominique Paris, sacré mercredi champion du monde de Super-G, et auteur du meilleur chrono du dernier entraînement a dû se contenter de la 6e place à 74/100es.

Jansrud, vice-champion olympique à Pyeongchang l’an dernier, obtient son premier titre mondial après deux médailles d’argent en combiné (2015) et Super-G (2017). Cette victoire est sa seconde la plus prestigieuse après son titre olympique en Super-G à Sotchi en 2014. Il possède aussi quatre autres médailles olympiques. Jansrud remporte sa 9e descente au plus haut niveau après 8 succès en Coupe du monde, la dernière remontant à février 2017 à Kvitfjell. Il a aussi remporté trois petits globes de Super-G en 2015, 2017, 2018 et un en descente en 2015.

Aksel Lund Svindal, champion olympique en titre de la spécialité et double champion du monde (2007, à Are, et 2013) disputait la dernière course d’une carrière entamée au plus haut niveau en 2003. Vainqueur de deux Coupes du monde générales en 2007 et 2009, le «Viking» a aussi décroché 9 petits globes (5 en Super-G, 2 en descente, 1 en gant et 1 en combiné). Il a totalisé 4 médailles olympiques: deux en or (Super-G 2010 et descente 2018), une en argent (descente 2010) et une en bronze (géant 2010). Outre ses deux couronnes mondiales en descente, il en a glané trois autres (géant 2007, combiné 2009 et 2011) et ajouté trois podiums (2e au combiné en 2015, 3e au Super-G en 2009 et 2013). Il a aussi gagné 36 épreuves de Coupe du monde et un total de 80 podiums. Il avait terminé 16e du Super-G mercredi.

Aucun Belge ne figurait parmi les 61 concurrents au départ.