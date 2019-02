Rafales de vent: la Ville de Huy interdit l'accès à plusieurs rues et parcs

A cause des rafales de vent, plusieurs rues et parcs de Huy ont été fermées à la circulation et sont interdites aux piétons.

On le sait, l'IRM prévoyait pour ce samedi des vents (du sud-ouest) soutenus avec des rafales pouvant aller jusqu'à 85 km/h. L'institut météorologique a d'ailleurs placé la majeure partie du pays (dont la province de Liège) en alerte jaune, et ce jusqu'à dimanche 22h. La police de Huy a embrayé et mis en place son dispositif de précaution.

Elle a procédé à la fermeture (par des barrières nadar pour les véhicules, mais l'interdiction vaut pour les piétons aussi) de plusieurs rues jonchées d'arbres, tandis que des parcs ont aussi été interdits d'accès. Sont touchés: les avenues Delchambre et Godin-Parnajon, les parcs Vierset et Bastin, ainsi que le chemin du Chera sur les auteurs de Tihange est fermé aussi. "De manière générale, il est fortement déconseillé de se déplacer inutilement dans les endroits boisés" communique la police.

"On ne sait pas encore quand seront levées ces interdictions, communique-t-on au commissariat, on a prévenu les gens, à eux de se montrer responsables".